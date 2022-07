Angelique Boyer: Sebastián Rulli manda emotivo mensaje a la actriz por su cumpleaños

Este lunes 4 de julio, la actriz Angelique Boyer celebró su cumpleaños número 34, por lo que varios famosos felicitaron a la protagonista de "Teresa", entre ellos una persona que no podía faltar, su novio Sebastián Rulli, quien le dedicó un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó una serie de fotografías junto a su pareja, las cuales se pueden apreciar que están disfrutando del viaje que tuvieron en España.

Eso no fue todo, pues también se tomó el tiempo de dedicarle un emotivo mensaje, haciéndole saber lo importante que es tenerla en su vida y que existencia lo hace tan feliz.

Mi amooor @angeliqueboyer …Hoy festejo tu vida!!! Tu existencia me hace tan Felíz que son infinitos los buenos deseos hacia ti. Que este nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mando sin soltarte jamás!! Feliz cumpleaños Mi Cielo!! Te Amoooo!!!, se lee en la publicación.

Tras la felicitación por parte de su novio, Angelique Boyer mencionó que se siente muy afortunada de poder vivir acurrucada a su pecho y poder celebrar una años más de vida a su lado.

La famosa actriz que ha participado en infinidad de novelas en México, también hizo una publicación en sus redes sociales por el motivo de su cumpleaños, escribiendo que se encuentra muy agradecida por lo vivido y a todos los que la acompañan en esta vida.

"Que año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con la circunstancias, no parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso. Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan a los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan tambié Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo!", escribió en la publicación.

Los fans no pudieron faltar a esta celebración y también le dedicaron algunas palabras por su día, además de que también mostraron su felicidad por la hermosa pareja que han formado.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan 7 años como novios, siendo una de las parejas más sólidas del espectáculo, pero a pesar de que se les ve muy enamorados, no han dado alguna señal de una posible boda, por lo que tendremos que esperar un poco.

MF