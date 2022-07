Bad Bunny: El cantante habla sobre los rumores de su relación con Gabriela Berlingeri

En las últimas horas ha surgido el tema de la nueva pareja del cantante Bad Bunny, en donde los fans están convencidos que mantiene una relación amorosa con la joven llamada Gabriela Berlingeri.

Fue en los premios Billboard Latin Music Awards del 2021 cuando aparecieron juntos por primera vez, y desde ese entonces no se han separado ni un solo momento, incluso durante la pandemia del COVID-19 vivieron juntos y fue desde ahí que el intérprete de "Ojitos lindos" se dio cuenta que era una persona muy especial en su vida.

Gabriela ha aparecido en varios videos y fotografías que comparte el reggaetonero en sus redes sociales, por lo que este rumor tomó mayor fuerza en las últimas horas.

Sin embargo, todo parece indicar que la situación sentimental del "conejo malo" es más complicada de lo que parece, ya que en una reciente plática que tuvo con sus fans habló sobre los rumores sobre su vida privada y aclaró que Berlingeri solo es "su bestie".

"Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos Best Friends. La gente dice, Gabriela es tu novia, es tu esposa; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos", dijo.

Incluso, aseguró que en el momento en que así lo deseen, cualquiera de los dos podría comenzar a salir con otras personas, pues no tienen un compromiso como tal.

"Si ella mañana tiene un novio, lo puede tener, porque somos mejores amigos; igual yo si quiero tener una novia, la puedo tener", agregó.

Asimismo, el intérprete aseguró que su vida privada no es un tema que le gustaría hacer público y pidió a sus seguidores no hacer mucho caso de lo que se dice de él.

"Mi vida privada es tan privada que no saben nada", finalizó.

