Angélica Rivera rompe el silencio con fuerte respuesta tras la boda de su hija

Desde que Sofía Castro anunció su compromiso con Pablo Bernot, Angélica Rivera asumió un papel fundamental como su cómplice y guía. La actriz acompañó a su hija en cada decisión importante previa al gran día, reflejando la estrecha relación que mantiene con sus hijas. Sin embargo, Rivera no pudo evitar mostrar su molestia cuando una reportera insinuó que su belleza había opacado la de Sofía.

La actriz fue vista a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras disfrutar del fin de semana en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se celebró la boda de su hija mayor.

"Precioso, estuvo precioso, estuve muy contenta, mi niña encontró un hombre maravilloso, Pablo encontró una niña maravillosa, ¿qué les digo?, fue un momento muy mágico" , expresó.

Radiante y sonriente, la actriz agradeció a la prensa por los elogios hacia su apariencia durante el festejo. Angélica Rivera lució un vestido de Oscar de la Renta, cuyo costo se estima en más de medio millón de pesos, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la celebración.

Sin embargo, su semblante cambió radicalmente cuando una reportera dijo que había lucido tan bella que había opacado a la novia, su hija.

"No digan eso, no digan eso, una mamá jamás, jamás, jamás... no usen esas palabras negativas" , respondió sobresaltada y con poca voz, debido a que se quedó afónica tras la celebración.

La reportera aclaró que era lo que se decía en redes, por lo que Angélica le pidió que, en ese caso, no repitiese lo que se decía.

Luego del tenso momento, la actriz volvió con la prensa para dar un par de detalles de cómo se vivió la boda de su hija.

"Ya les dije que estuvimos contentos, fue precioso ver a mi hija feliz, ver a Pablo feliz, es algo que para mí, como mamá, me llena", precisó.

También indicó que entregar a Sofía, con la conciencia de que comenzará una nueva vida, le proveyó de gran dicha.

Aunque se portó muy abierta, precisó que el consejo que le dio a su primogénita será algo que guarde para sí misma.

"A lo largo de toda su vida, les he dado muchos consejos a mis hijas, ese consejo me lo guardo para mí, ya saben que hablo muy poquito de mi vida privada, siempre, desde hace muchos años" , destacó.

No quiso entrar en detalles acerca de "Con esa misma mirada", la serie con la que marca su regreso como actriz, pues destacó que ya llegará el momento que, a través de una conferencia de prensa, se den a conocer todos los detalles que marcan el proyecto de Netflix.

JM