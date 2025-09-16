Este martes 16 de septiembre, debido a las festividades conmemorativas por la Independencia de México, el servicio de transporte público en la Ciudad de México operará con horarios especiales. Los diferentes sistemas de transporte público ajustarán su horario de cierre , y es importante que los usuarios tomen en cuenta estos cambios para planificar sus traslados.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Servicio de Apoyo Línea 1 cerrarán a las 00:00 horas, operando hasta la medianoche con su horario habitual. También el Metrobús, los Trolebuses de las líneas 10, 11 y 13, RTP y los biciestacionamientos concluirán su servicio a la misma hora, es decir, a las 00:00 horas.

Por otro lado, los siguientes medios de transporte, como el Tren Ligero, el Cablebús y los Trolebuses de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12, terminarán sus operaciones a las 23:30 horas. Es fundamental que los usuarios de estos sistemas tomen precauciones, ya que la disponibilidad de transporte será limitada cerca de esa hora.

El servicio de ECOBICI concluirá sus operaciones a las 00:30 horas, por lo que los usuarios que planeen utilizar este servicio deben hacerlo antes de esa hora. Se recuerda a los ciudadanos que el sistema de parquímetros y los Módulos de Control Vehicular y Licencias no estarán operando durante este día festivo, por lo que no será posible realizar gestiones relacionadas con el control vehicular.

Cabe destacar que, como medida especial, se permitirá el ingreso con bicicletas al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero, mientras que en el Metrobús, Trolebús y RTP , el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de las unidades. Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán disponibles para cualquier consulta o asistencia.

Con información de SUN

