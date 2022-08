Andrés García y Roberto Palazuelos: El actor arremete nuevamente contra "El Diamante negro"

La controversia entre Andrés García y Roberto Palazuelos no ha llegado a su fin, luego de que el primer actor retara al empresario a un duelo a muerte y éste lo rechazara, es García quien de nueva cuenta explotó contra quien fuera uno de sus amigos de toda la vida.

En un video que compartió en su canal de YouTube, el exgalán de telenovelas, no tuvo reparo en arremeter por segunda ocasión contra el llamado "Diamante negro" le pidió que acepte, a nivel nacional, que amenazó a su familia con dejarlos en la calle.

"Que sea hombre, que sostenga lo que dijo", expresó bastante molesto. Además aseguró que no tendría ningún problema en encararlo con su hijo, para que de una vez se sepa la verdad: "También, poner a mi hijo al que le dijo eso, para que se lo diga a nivel nacional, se lo repita todo lo que le dijo porque se lo sabe mejor que yo porque le dolió mucho lo que le dijo Roberto que me iba a hacer", agregó.

Por último, y muy a su estilo, le dejó un mensaje a Palazuelos: "Robertito, lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos, úsalos que para eso te los dieron".

Recordemos que el pleito entre ambos artistas inició por unas declaraciones que el empresario habría hecho a la familia de Andrés, en las que les aseguraba que vendería todos sus negocios y los dejaría "muriéndose de hambre".

Sin embargo, Roberto negó que esto sea verdad, incluso, en un reciente encuentro que tuvo con los medios, reveló que, tras las declaraciones de Andrés, se comunicó con todos los hijos del actor y ninguno supo de lo que les estaba hablando.

Preocupa la salud de Andrés García

Además de la polémica, otra cosa que llamó la atención de los seguidores de Andrés García fue su estado de salud, el cual no ha mejorado tras la dura caída que sufrió hace algunas semanas.

A diferencia de otros videos que ha grabado para la plataforma, en este el actor apareció recostado en su cama, pues aseguró que de nueva cuenta se encuentra enfermo y muy débil.

"Este programa lo tengo que hacer desde la cama porque ando un poco malito y no quiero dejarles de mandar su programa semanal. No sé de qué estoy malito, voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina; a partir de que tuve leucemia me quedó muy baja la hemoglobina y si baja por alguna razón, ya me quedo muy débil", explicó.

Por esta razón, detalló que ha decidido vender la mayoría de sus propiedades, ya que no se encuentra en condiciones para seguir cuidando de ellas, hasta pidió a quienes estén interesados, comunicarse con él y negociar el precio.

MF