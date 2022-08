Andrés Borda abre su camino en Nueva York

Abrirse camino en las grandes mecas de la actuación como Hollywood o Nueva York implica una travesía de muchos desafíos y un temple fortalecido por la paciencia, indica el actor mexicano Andrés Borda, quien progresivamente impulsa su carrera apostando a proyectos que le permitan explorar todo tipo de géneros, historias y personajes.

Aunque Andrés transita entre Nueva York (donde egresó de la New York Universitiy) y México, el actor está más que preparado para enfrentar nuevos retos y como él lo reafirma “a donde me lleve el trabajo”, aprovechando así todas las oportunidades posibles como las que lo han llevado a sumarse a destacadas producciones de impacto internacional como fue “Oscuro Deseo”, uno de los proyectos más ambiciosos y mediáticos de Netflix, en donde dio vida a “Junior” en la segunda temporada, catapultándolo como uno de los nuevos rostros juveniles de México.

“Soy fan desde la primera temporada, (‘Oscuro Deseo’) no era algo que tenía la televisión mexicana, era algo que faltaba, esa mezcla entre el suspenso, el sexo, el deseo, que no fuera una telenovela”, comenta Andrés al recordar con humor el gran aprendizaje que tuvo en esta producción, pues inicialmente audicionó para representar al personaje de “Darío Guerra” (Alejandro Speitzer) en su etapa más juvenil, y aunque quedó en el elenco, la producción optó por llevarlo a otro papel: “no había espacio para el orgullo, lo tomé. No hay papeles chicos”.

“‘Oscuro Deseo’ fue increíble, porque primero tuve la oportunidad de audicionar para un proyecto del que no tenía la menor idea de cuál era, pero lo hago y originalmente fue para el papel de Alejandro Speitzer, de joven. Al quedar con este papel estaba emocionadísimo, fue un proceso increíble de muchísimos cambios, hice mi primera grabación, pero a la mera hora me dicen que no me parecía (al personaje), fue un tema de productores”.

Aunque el desánimo se hizo presente en Andrés ante el repentino cambio de roles, el actor señala que esto es algo cotidiano en esta carrera y que lo ha fortalecido a saber cómo lidiar con la incertidumbre del futuro y resultado final de un proyecto tan grande: “Esa fue mi primera lección en toda la industria, realmente nada es seguro, te tienes que hacer amigo de la incertidumbre sí o sí”.

Andrés resalta los grandes aprendizajes experimentados en su carrera y más ante el gran respaldo de sus agentes en Nueva York y México que progresivamente lo ligan a nuevos proyectos que próximamente llegarán a la pantalla internacional como será el caso de “El corto brazo de la ley”, serie protagonizada por Diana Bovio, y en donde Andrés se sumergirá en la comedia desde la plataforma HBO Max.

“Hago el papel del popular de la escuela, el capitán de básquetbol, el bully, el galán, es una comedia donde se hace un poco parodia a ‘High School Musical’. Me divertí muchísimo, porque es una mezcla entre musical y serie”.

Siempre en la búsqueda

El actor enfatiza estar no sólo interesado en impulsar su talento en el cine y la televisión mediante recientes proyectos como la reconocida serie “The Blacklist” con la producción de la NBC, pues también apunta a seguir destacando en el teatro, teniendo la posibilidad cada vez más cercana de integrarse al circuito de Broadway.

“Estoy esperando call-back para una obra en Broadway, que conseguí hace poco, sigo esperando si quedo como personaje protagonista, eso me tiene emocionadísimo. Apunta hacia lo místico, mágico y misterioso, no es un show de drama, pero tampoco es musical, pero sí de mucha producción”.

Andrés Borda resalta las infinitas oportunidades que surgen día a día en ciudades como Nueva York, y aunque está más que familiarizado con esta icónica metrópoli y el ritmo de las audiciones, confiesa que el gran peso multicultural y la dinámica de vida también es compleja, por lo que ha aprendido muy bien a cómo hacer frente a la competitividad de los castings y el estilo de vida que esto implica.

“Llegar allá en ceros es no saber a quién le escribes, quién me va a promover, cómo le hago, pero estoy muy orgullo se haber conseguido mánager antes de terminar la carrera, también en México. Es muchísimo contactar con tu vulnerabilidad, sería muy padre estar de brazos cruzados y te llegue un proyecto, pero sí se requiere de cierta vulnerabilidad y acercarte a la gente y querer colaborar”.