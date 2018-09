Andrés Almeida quiere reconquistar a Adriana Louvier

Hoy llega a la pantalla grande la cinta mexicana “Recuperando a mi ex”, protagonizada por Andrés Almeida y Adriana Louvier. Esta comedia romántica es cien por ciento familiar. Y en entrevista para este medio, es Almeida quien comparte las emociones de este proyecto fílmico que finalmente verá la luz y que espera que el público se lleve un buen sabor de boca.

“Siempre un estreno aquí en México es como una especie de volado, nunca sabes cómo va a responder la gente, nunca sabes cómo le va a ir a la película. En este caso tenemos la ventaja de que somos una cinta clasificación A, es una comedia para toda la familia que se sale del patrón de lo que ha sido el cine de comedia romántica en México, que normalmente está focalizada a un público mayor de los 15 años”, comenta en entrevista.

Andrés es un actor todoterreno, lo mismo hace drama que proyectos comerciales, culturales o experimentales, y ser parte de esta cinta que maneja el humor, lo llamó porque retrata situaciones con las que más de alguno se puede sentir identificado. “A mí me gusta hacer un poco de todo, pero con esta película, desde que leí el guion me pareció muy inteligente; está hecho con mucho corazón y lo que me atrajo desde un principio es que no caía en los clichés de la comedia que siempre se utilizan, el lenguaje, la picardía, o un tono más obsceno. Me agrado la idea de hacer una comedia que cayera más en las situaciones”.

Para Andrés, darle vida a “Francisco” era todo un reto, puesto que es un rol que inicia del fracaso, un hombre de 40 años sin trabajo al que lo incentivan a salir de la zona en la que se encuentra su madre (Anabel Ferreira) y su hija (Mía Rubín Legarreta).

“Francisco” es un actor encasillado por interpretar un superhéroe infantil años atrás. Y pasa por uno de los peores momentos de su vida cuando “Laura” (Adriana Louvier), su ex-esposa -y amor de su vida- anuncia que va a casarse de nuevo, por lo que recluta a su agente, a su mejor amigo y hasta su propia hija para tratar de recuperarla.

“Mi personaje es un antihéroe, no es para nada el protagonista de la comedia romántica que comienza siendo esa persona guapa y luego busca conquistar a la chica; por el contrario, es una persona que empieza casi en el fracaso: es un cuarentón divorciado que no tiene chamba, que no tiene casa, que la vida se la solucionan un poco su madre y su hija, y es ahí donde empieza el personaje, a mí se me hacía interesante contar la comedia desde ese lugar. Es un patán, pero a pesar de serlo, es encantador y de esa manera el público tiene que conectar con él e impactar”.

Otro elemento que lo llamó a formar parte del proyecto es que se retratan a personajes de carne y hueso, “a pesar de que de pronto sí los llevamos a un tono de farsa, los roles sí tienen un arco dramático, eso es algo rico que lo hace una buena película y esperemos que la gente lo tomé así de esa manera”.

Andrés Almeida junto a su rival de amores en la cinta. ESPECIAL

Comediantes y standuperos

Esta cinta dirigida por Gabriel Guzmán reúne en su elenco a comediantes de la vieja y nueva escuela, por un lado a la estrella del género en los 90, Anabel Ferreira, y también a la caras del stand up en México, Ricardo O’Farrill y Sofía Niño de Rivera. “Con Anabel ya había trabajado, se me hace una excelente actriz y comediante, tiene una agilidad padrísima, repetir con ella para mí fue genial, porque en esta ocasión le tocaba ser mi madre, teníamos esa conexión previa que nos ayudó en el set para desenvolvernos naturalmente”.

Explica que en el caso de Sofía y Ricardo, era un paso natural que tarde o temprano fueran llamados a la actuación. “A ellos no los conocía, pero sí su comedia, para ellos era muy natural dar el salto hacia la actuación y generar un personaje, es un recurso que ellos utilizan en sus rutinas. Además, siento que como ellos trabajan mucho en vivo y a partir de la reacción del público, tienen una agilidad cómica muy puntual, por lo que a la hora de hacer las escenas improvisaban, proponían y le agregaban cosas a sus personajes”.

La evolución de la comedia nacional

El género que repunta en la taquilla mexicana son las comedias nacionales. En ese sentido, dice Almeida que está muy bien darle la batalla a los blockbuster, pero que el público sepa que también hay otras propuestas de género. “Creo que ha avanzado mucho en cuanto a eso, de alguna manera la comedia hizo que el público conectara de nuevo con el cine mexicano, ya competimos en taquilla cada dos o tres semanas con los grandes éxitos que vienen de otros países. Pienso que de repente hay una repetición de los guiones y en las historias y tendría que haber más variedad, otro tipo de comedia, creo que se hacen cosas padrísimas, pero todavía podemos abordarla de otros lugares y seguir creciendo”.

Además, pide que el público no solo se case con un género en el cine mexicano, también destaca la propuesta de otros temas como en “Los adioses”, “Tiempo compartido” y ahora que viene “Roma”. Andrés alista también el estreno de la segunda temporada de la serie “Yo soy yo” por Canal Once, así como “Narcos”, la cual llegará en noviembre con Diego Luna como protagonista; además, pronto saldrá la cinta “Compulsión”.