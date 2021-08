Andrea Santiago, primera cineasta oaxaqueña nominada al Ariel en Animación

Mientras se encontraba realizando labores del hogar, la cineasta oaxaqueña radicada en Jalisco, Andrea Santiago, se enteró que su cortometraje animado "A la cabeza", se encuentra nominado a los premios Ariel 2021.

La nominación convierte a la realizadora en la primera oaxaqueña nominada en la categoría de Animación a la estatuilla que otorga la Academia Mexicana de Cinematografía. A sus 26 años, la cineasta escribió su nombre en la historia del cine, con su ópera prima en cortometrajes.

En entrevista, Andrea acota que el cortometraje fue realizado en 2019, gracias a que el equipo de producción realizó un fondeo para completar los recursos económicos que hicieran posible que "A la cabeza", viera la luz.

Tras culminarse el corto, éste participó en diversos festivales donde tuvo muy buena respuesta, a pesar de los continuos retrasos que propició la pandemia por COVID-19. Así, "A la cabeza" se proyectó de manera remota en los festivales de Montreal, La Habana, Cataluña, Taiwán, entre otros a nivel internacional.

En México, el corto fue seleccionado para proyectarse en el Festival de Cine de Morelia, así como en el de Monterrey, donde se exhibe actualmente. Ante la imposibilidad de viajar con el corto, las presentaciones se hacen a distancia. Andrea reconoce que la emergencia sanitaria afectó en parte la ruta de festivales del cortometraje.

"Para nosotros la nominación es un respiro, una bocanada de aire en medio de la incertidumbre que trajo la pandemia. El Ariel abre otras ventanas para que el corto se muestre en otros circuitos y personalmente, me da muchas más fuerzas para impulsar otros proyectos", narra Andrea.

Sobre la nominación, recuerda que se encontraba en su casa, en Guadalajara, a donde se mudó para estudiar cine; sin embargo, trató de no permanecer a la expectativa sobre las nominaciones.

"Cuando empezaron a anunciar, me metí a la página y al final, un amigo me pasó la carátula donde sale nuestra nominación… y me emocioné demasiado, inmediatamente avisé a mi familia y a mi equipo de trabajo", detalla.

Hasta el momento, resalta, "no le termina de caer el 20" y aunque le gustaría celebrar con su equipo de producción, hasta el momento, los festejos han sido virtuales. "Me siento muy emocionada, porque es mi primer corto".

Al respecto, la cineasta explica que para llegar a la víspera del Ariel, es necesario que una cinta esté registrada y tenga derechos de autor, certificado de nacionalidad, notas informativas al respecto, que haya participado en festivales de cine y completar el registro de aspiración para los premios.

El trabajo de Andrea y su equipo de producción, comenta, ha recibido diversos comentarios, en específico, su trabajo en "A la cabeza", ha sido reconocido por otros realizadores por su originalidad y calidad.

En su visita a España, la calidad del trabajo de la oaxaqueña, quien además realizó su producción lejos de la capital del estado y con presupuesto limitado, fue reconocido. "Como mujer siempre me he topado a personas que me dicen que es muy valioso que estemos detrás de las cámaras, porque ese trabajo nos permitirá generar personajes de mujeres, desde la mirada de otras mujeres, con perspectivas reales", señala.

Andrea añade que también ha sido reconocida por su empeño y tenacidad, cualidad que atribuye a ser oaxaqueña. Hasta el momento, la joven no ha trabajado sus producciones en territorio oaxaqueño, no obstante, está en proceso de crear lazos con cineastas del estado, para poder, a futuro, producir en territorio local.

Aunque la pandemia ha dificultado el quehacer cinematográfico, Andrea y su equipo trabajaron en el periodo de aislamiento en un nuevo cortometraje, en live action, que fue realizado en el formato 16 mm. "Yo tenía tres tomas disponibles y tenía que salir en una de esas tres y ya. Ello involucra mucho rigor y respeto a lo que estamos haciendo", reitera.

La producción reciente fue posible gracias a un apoyo que ganaron a través de Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), con el respaldo de la Universidad de Guadalajara y trata sobre el abandono paterno. "Siempre hablamos de las mamás solteras, pero nunca hablamos de que detrás de una madre soltera, hay un padre ausente… el corto trata de eso y de todo lo que acarrea", apunta.

El corto "De vuelta a San Pedro", fue realizado en Jalisco y la cineasta detalla que trata de una experiencia de su vida personal. La producción a futuro se estrenará en festivales.

La premiación se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre y se transmitirá por el canal 22, mientras que los aspirantes deberán presenciar de manera remota la ceremonia.

