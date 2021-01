Andrea Legarreta ofreció una disculpa a la youtuber Nath Campos, su familia y seguidores, después de los comentarios que dio la mañana de este lunes en el programa "Hoy".

Andrea, junto a sus compañeros Martha Figueroa y Arath de la Torre comentaron la noticia que trascendió el fin de semana en la que Nath denunció que fue abusada por el youtuber Rix, incluso Figueroa cuestionó que al darse los hechos (después de una fiesta) ambos estuvieran tomados.

Lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar

"Quiero aprovechar este medio para ofrecer esta disculpa de corazón como mujer como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger cuidar y apoyar la mujer", se escucha que dice Andrea en un video de Instagram.

"Nosotros presentamos poquito de esta información de esta nota y después de algunos comentarios lo que yo dije y por lo que me disculpo es que lo que a veces es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron", agregó.

Durante la transmisión del programa “Hoy”, en redes sociales comenzaron a desaprobar la postura de los conductores. Por ello a través de su red social Legarreta señaló que es lógico que esto generara incomodidad porque parece que pone en duda que Nath sufrió una agresión.

"Yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no, simplemente si ella lo está declarando y de esa manera, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y se aclare por los dos lados esta situación", dijo.

Entre los comentarios que recibió Andrea Legarreta hubo también respuestas agresivas no sólo hacia ella sino hacia sus hijas por lo que ella recalcó que no está en pro de la violencia por lo que también espera que no sean violentos con ella.

"Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto porque yo soy madre de dos hijas y les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia ni un ataque sexual: ni su ropa, ni si tomaron o no".

"De corazón les pido también, que no soy alguien que le guste atacar a otras mujeres, ni soy una persona de guerra ni quiero que nadie lo pase mal. Aún en mis peores momentos la gente que me ha hecho mucho daño nunca le he deseado el mal. Imagínense si yo con un comentario quiero poner en duda las declaraciones de una chica que la pasó tan mal créanme que no es así".

Arath de la Torre se disculpa por dichos sobre Nath Campos

Hay que acabar con estas prácticas definitivamente

Así como ella, Arath de la Torre subió un video a su cuenta de Instagram donde se le ve hablar con voz alta y señalando que no está de acuerdo con lo que le sucedió a Nath ni apoya a ningún agresor.

Pero además pide al público no descontextualizar las cosas que dicen en el programa.

"Lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor", señaló.

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

"En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien, tengo dos hijas maravillosas una mujer que está filmando este video".

Arath de la Torre, que hace apenas unas semanas se sumó al programa, también dio una disculpa y reiteró que hay que denunciar a los abusadores que lo hacen tanto verbal como físicamente.

AC