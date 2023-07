Hace unos momentos, a través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió que su madre Isabel Martínez, falleció. Inclusive hace unas horas había posteado que sus padres estaban celebrando 57 años de matrimonio.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros… En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos…”.

La conductora de “Hoy” ha perdido una figura fundamental, ejemplo de lucha y amor. “No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!! Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia… Por la fuerza que nos dabas!! Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos!! Gracias por ser nuestra porrista oficial!! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto!!!! Gracias por darme la vida!! Sin duda nos tocó la mejor mamá!! Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mi!! A mi papi!! A tus nietos!! A tus hermanos!! Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas!! Con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron…”.

Andrea desde siempre había sido muy unidas a su mamá. “Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca… Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo… Nuestro cielo… Ay mamita me duele el corazón!! Cómo juntar esos pedazos?? Nos faltó TANTO!! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia… Me quedo con la tuya… Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo… Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo… Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida!! Todos lo haremos…”.

De inmediato famosos como Carlos Rivera, su compañera y amiga Galilea Montijo, Lidia Ávila, Jesús Zepeda y Andy Zuno, entre otras celebridades y público en general, le dieron el pésame a la conductora.

Finalmente así se despidió de su madre: “Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños!! Y eso haré amorcito!! Seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado!! Todos lo haremos por ti amor!! Como quieres vernos!! Cómo me decías siempre TU SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti mi reina !! Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad! Vuela alto amor!! Dios contigo mi reina!! Nuestra CHABELITA!! Gracias!! Gracias!! Gracias!! Descansa amorcito… Aquí te cuidamos a mi papi… Te amamos amor eteno!! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo… Por y para ti…”.

MF