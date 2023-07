Natalia Jiménez, una estrella de "Antología"

El próximo sábado 9 de septiembre en punto de las 21:00 horas en el auditorio Telmex, la cantautora española, Natalia Jiménez, se presentará en concierto como parte de su gira “Antología. 20 Años Tour”, donde hace un repaso por todos sus éxitos, desde La Quinta Estación hasta sus temas más recientes a ritmo de mariachi.

EL INFORMADOR conversó con la estrella a propósito de que está filmando los nuevos videoclips que formarán parte de su próximo proyecto discográfico, donde reversionará algunos de sus éxitos en ranchero como “Creo en mí” y temas emblemáticos de La Quinta Estación, así como temas inéditos que, promete, le van a encantar a sus fans.

“Estamos haciendo cosas muy padres aquí en Guadalajara, me encanta venir acá. Y vamos a estar este próximo 9 de septiembre en el auditorio Telmex, así que tienen que acudir”.

Adelanta que hay una parte del show donde interpretará algunos de los duetos que ha hecho a lo largo de su carrera, pero en acústico, por ejemplo, incorporará “Lo mejor de mi vida eres tú” que canta originalmente con Ricky Martín y “Tan sólo tú” con Franco de Vita, entre otras como los duetos que también ha hecho con Banda MS.

Natalia resalta que se siente muy bien voltear hacia atrás y ver toda la trayectoria que ha forjado por más de dos décadas. “Cuando comenzamos a hacer los arreglos de la gira y armamos el set list con todas las canciones, dije, ‘yo he cantado un montón de canciones, y son buenas’. Me hizo muy bien, porque yo pasé como 10 años encerrada en una casa y el poder salir, estar de gira y ver el cariño de la gente y la cantidad de canciones que he hecho y que sí han funcionado, pero que yo no lo sabía porque estaba encerrada, pues la verdad que fue muy gratificante, se siente muy bien”.

Y es que éxitos, los puede tener cualquiera, pero himnos, pocos y Natalia ha construido piezas musicales indelebles al paso del tiempo. “Yo le agradezco mucho al público y a los fans, y en especial en esta gira, porque yo misma me he dado cuenta de que gracias a la audiencia yo sigo viva como artista, gracias a que vienen a los shows y que me cantan todas las canciones. Es una gira que la gente disfruta mucho, pero yo más, personalmente para mí es muy emocionante y muy bonito”.

Son 20 años de carrera y había que cuestionarle a Natalia cómo ha madurado musicalmente: “Me siento plena, siento que ya puedo hacer lo que quiero. Ya puedo cantar regional que es lo que quería hacer siempre, y me puedo poner mi hermoso vestido y salir a cantar divina de la muerte, sin tener que andar disfrazándome de otra cosa. A mí me gusta verme divina, verme dama y señora y cuando tenía 20 años sufría mucho”, recuerda, porque expresa que quería sentirse plena haciendo lo que le gustaba. “Me siento muy bien musicalmente y en el escenario todavía más, siento que he crecido una barbaridad desde que puedo hacer lo que me gusta”.

Música nueva

Sobre la nueva versión de “Creo en mí”, video que grabó en Zapopan, cerca de plaza Patria, resalta que esta reversión se adecúa más al momento sentimental en el que se encuentra ahora. “La escribí en 2012, no salió hasta 2015 y no fue un éxito en ese momento, nadie peló la canción, hasta que aparecieron las redes sociales como Dios manda y ahora que ya han pasado todos estos años, yo miro para atrás y veo que en ese momento en el que la escribí, lo hice desde el rencor, de (decir) ‘toda esta gente me ha hecho la vida a cuadros y nadie se ha hecho responsable, así que yo estoy aquí sola sufriendo esto’. Y ahora la canto desde ‘qué bueno que he tirado todas esas barreras; ahora soy la mejor versión de mí y ahora sí puedo cantar esto como Dios manda’”. En el video aparecerá un piano y lucirá un atuendo de Benito Santos, su diseñador y amigo.

“En este disco (nuevo) lo que quise hacer es agarrar todas las canciones que yo he escrito y que han sido un éxito con mi grupo La Quinta Estación y conmigo como solista y también estamos sacando tres canciones inéditas, de las cuales grabamos el video de una, en el lienzo charro Zermeño. Dos temas son de regional compuestas por mí, y la tercera es una como roquera que está buena para que hagan sus versiones, se llama ‘Resucito’”.

¿Habrá reunión con La Quinta Estación?

Recientemente Natalia y Ángel Reyero, su compañero de grupo, mediante un comunicado, avisaron que ellos son los dueños de los derechos del nombre de la banda de La Quinta Estación, luego de que un grupo de nombre “Cinco Estaciones” quería anunciarse como el regreso oficial de este proyecto. En este concepto está Pablo Domínguez, quien también fue integrante de La Quinta Estación.

“Son cosillas que pasan, la gente se quiere poner a hacer proyectos sin pedir permiso y pues cuando uno es el dueño, pues tienes que pedirlo; yo soy dueña aquí en México del nombre, y ni modo. Entonces, en España estamos esperando a ver qué pasa, tenemos a los abogados trabajando en eso, pero todo está bien, está tranquilo, vamos a estar saliendo con La Quinta Estación, haremos una girita y la estaremos pasando bien, vamos a sacar el Ferrari a pasear, nos verán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”.

Así mismo, comenta que de momento no van a sacar disco ni nada al respecto, todo se trata de pasarla bien y de darle un regalo a la gente y a ellos mismos, “celebrar que estamos fuera del ambiente en el que estábamos cuando nos encontrábamos juntos y que al final fue lo que nos separó”.

La gira de “Antología” continuará hasta mayo del próximo año. El primer sencillo del nuevo disco que aún no se define cuál será, saldrá en las próximas semanas.

TOMA NOTA

En concierto

Fecha: Sábado 9 de septiembre.

Hora: 21:00 horas.

Sede: Auditorio Telmex.