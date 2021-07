Ana de la Reguera: Estaríamos mejor sin los políticos

El hartazgo, la desigualdad y la falta de oportunidades, entre otras vicisitudes pueden llevar al ser humano a tener sentimientos de enojo, odio, rencor y venganza, todo ellos violentos y socialmente inaceptables, pero alguna vez la mayoría de la gente los ha sentido, razón por la que para Ana de la Reguera, este tipo de pensamientos hacen que franquicias como "El día de la purga" sean tan exitosas.

Ahora que la actriz veracruzana estrena "La purga por siempre" -quinta parte de esta saga y en la que la lleva un rol protagónico-, reflexiona sobre las ocasiones en las que ha estado tan llena de estos sentimientos negativos que así como en los filmes, desearía deshacerse de aquellas personas que dice, dañan a México.

"Creo que todo en algún momento de nuestras vidas hemos querido matar a alguien, aunque sea solo en pensamiento, ya sea un viejo amor, a un criminal o a aquellos que hace un daño a otros. Creo que tener estos pensamientos a veces son algo tan inconsciente que obviamente nunca se lleva a cabo, pero que ver que existen películas cómo está, pues de alguna manera alimenta nuestro morbo y estas ganas de tomar venganza contra aquellos que creemos nos dañan", comentó De la Reguera en entrevista.

Ana, quien se une en esta quinta entrega se cuestiona de quién se desharía si tuviera 12 horas para hacerlo sin ninguna consecuencia penal. Su respuesta es inmediata: "de tantos políticos que han dañado al país" y es que aunque considera que quizá no se deba medir a todos los funcionarios públicos con la misma regla, lo cierto a sus ojos es que la mayoría han hecho que en este país la desigualdad se agrande conforma pasan los años.

"El mundo de los políticos está muy viciado, creo que no soy la única que piensa así, no soy la única que cree que estaríamos mejor sin ellos, no digo que no debe haber reglas, normas y quien nos rija, digo que estos que llevan años gobernándonos son los que deberían de cambiar, esa manera en la que hacen su trabajo nos afecta. Yo me desharía de ellos, al menos de la mayoría", señaló.

