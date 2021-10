En una transmisión en vivo vía Instagram, que fue víctima de la mala conexión a Internet, los actores Paola Núñez y Andrés Palacios compartieron sus recuerdos sobre "Amor en custodia" telenovela que alcanzó gran éxito entre televidentes y que ahora, 16 años después, vuelve al aire.

Después de que la conexión a Internet se estabilizara, los intérpretes de "Barbie" y "Pacheco" reflexionaron sobre cómo habría sido la historia si los protagonistas hubieran tenido redes sociales.

"Pensar en poder interactuar de inmediato con la respuesta del público habría sido increíble", dijo Palacios.

Por su parte, Núñez recordó que en 2005, cuando se hizo la telenovela, el público mandaba sugerencias de frases fresas para que la dijera"Barbie", quien se caracterizaba por ello, pero que el contacto era a través de los correos electrónicos de la productora, TV Azteca.

"Si hubiera sido la interacción inmediata creo que "Barbie" habría sido un personaje mucho más rico y tendría mucho más del público (…). Las frases más famosas de "Barbie" eran las que me daban los fans, yo no era la más creativa", reconoció la actriz que actualmente radica en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cuál sera el horario de trasmisión de la novela "Amor en custodia"?

Andrés Palacio reveló que él se enteró a través de redes sociales que la telenovela "Amor en custodia" volvería a la pantalla.

Paola Núñez explicó que ella tiene un chat con sus primos, donde le enviaron el video donde se anuncia en el programa vespertino "Ventaneando" que se reestrenaría.

"Me sentí feliz porque nunca creí que no iba a volver a pasar. Pasaron demasiados años y ya vez que había especulaciones y todo tipo de teorías sobre por qué no la volvían a pasar (…) que yo pensé que ya la habían perdido o algo así. Me creí varias cosas que se estaban diciendo por ahí (...) Se esperaron con una súper estrategia de mercadotecnia (…) 'Esta es nuestra estrategia: vamos a agarrar a los fans cuando tienen 40 años y ahí es donde les vamos a llegar, a las 4:30".

�� La historia que enamoró a todo México está de regreso. #AmorEnCustodia a partir del próximo 11 de octubre 4:30 p.m. por Azteca UNO pic.twitter.com/XaO5JrMshM — TV Azteca (@Azteca) October 7, 2021

Tras los comentarios de Paola sobre el horario, Andrés externó su preocupación por la elección de hora, porque le parece muy familiar para algunas escenas que él recuerda de la telenovela.

"Andrés y yo tampoco estamos felices de que la pongan en ese horario, pero supongo que tienen su propia estrategia", agregó Paola.

Núñez agregó que a ella le da miedo que vayan a editar el material: "ya ves que cuando la vendieron en DVD estaba muy editada, creo que a lo mejor la pueden editar así; espero que no porque lo increíble sería que no la editaran".

¿Cómo surgió la amistad entre Andrés Palacios y Paola Núñez?

Los actores recordaron los inicios de sus carreras, que a la vez fueron el inicio de su amistad. Se conocieron en CEFAT, escuela de actuación, en un seminario impartido por Héctor Mendoza que Palacios tomó, pese a no ser de su generación, ahí fue donde coincidió con Paola.

"Ahora que me acuerdo nos mandábamos recaditos burlándonos de los demás… digo, con todo el cariño del mundo", detalló Núñez sobre su amistad.

La actriz explico que desde que actuaron en "Las Juanas" se hicieron muy amigos y que durante el rodaje de "Amor en custodia" se divertían mucho detrás de escenas.

Andrés Palacios reconoció que desde hace tiempo no ha vuelto a ver el melodrama, sin embargo, entre las escenas que más recuerda por ser de sus preferidas es una en la que están en una bola simbólica donde pega un chicle al icónico anillo de "Barbie", el cual usó Núñez durante la transmisión en vivo.

Ante las preguntas de los seguidores, ambos aseguraron que en ningún momento fueron pareja en la vida real:

"¿Cuántos titulares nos sacaron en revistas diciendo eso, como mucha insistencia (diciendo) son pareja. Era difícil de creer que nos lleváramos tan bien, que tuviéramos tanta empatía y tanta química (…) Si eso es lo que perciben, algo estábamos haciendo bien", declaró Palacios.

"Uno era la extensión del otro", dijo Paola al hablar sobre la buena relación que crearon durante el proyecto y cómo ambos se sentían en una zona segura, en la que ambos se motivaban a seguir trabajando en los días complicados, o haciéndose reír.

Sobre si harían una novela juntos nuevamente, Paola dijo que ella estaría encantada porque se divierte mucho trabajando junto a Andrés.

Recuerdos que dejó la dirección de "Amor en custodia"

Un recuerdo que destacó con cariño Paola Núñez fue el apoyo que recibió por parte del director Daniel Jorge Aguirre, quien los invitaba a presentar propuestas durante el rodaje, situación contraria a la filmación de "Las juanas", donde, según revela Núñez, el director se mostraba muy cerrado a escucharla.

"Lo increíble de Dani es que (…) nos dejaba hacer. Eso es bien importante, cuando sientes que tu director respeta tus propuestas te da muchísima seguridad como actor; para mí eso fue fundamental. Eso no me había pasado antes, definitivamente no me pasó en 'Las juanas'", explicó.

Andrés Palacios y Paola Núñez acerca de atraer nuevo público en "Amor en custodia"

Cuando Andrés Palacios explicaba el rol que interpretó Bruno Bichir en "Amor en custodia", se interrumpió a sí mismo para no revelar un "spoiler". Ante su reacción, Paola no pudo evitar preguntar si cree que gente nueva verá la telenovela.

Palacios explicó que "por ahí" también se preguntaba si la telenovela iba a llegar plataformas de streaming, reconoció que ya las nuevas generaciones suelen consumir más este formato, en comparación a la tele abierta: "No sé, a lo mejor por curiosidad quiero creer que sí", dijo.

Aunque ambos insistieron en que el horario es "difícil" como para atraer a público nuevo.

El paso del tiempo en los actores de "Amor en custodia"

"Tú te ves más guapo", dice Paola Núñez a Andrés Palacios, quien confirma que con los años se "ha mejorado".

Núñez, por su parte, se ríe de sí misma y de cómo lucía a la edad de 25 años de edad, "tenía la cara redonda", exclamó y a su vez recordó el día de la presentación de la telenovela, cuando usó un vestido blanco "infame" y omitió el uso de brasier o pezoneras, "yo no sé qué estaba pensando (...). Es horrible porque todavía pones Paola Núñez y es la primera foto que sale", agregó.

Al final, ambos agradecieron al público por su apoyo.

