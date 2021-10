Tras 16 años de espera "Amor en custodia" regresa a la televisión

Azteca está re transmitiendo algunas de sus mejores telenovelas y este lunes volverá a la pantalla chica una de sus más populares melodramas: "Amor en custodia", una historia que llamó la atención por mostrar dos historias de amor principalmente, por un lado la de Paz Achaval (Margarita Gralia), una empresaria millonaria que aunque está casada, su matrimonio sólo fue por interés de su esposo, quien además, le es infiel. De pronto, Paz es víctima de un grupo armado y quien la salva termina siendo Juan Manuel (Sergio Basáñez), un hombre a quien paz, en gratitud, le ofrece trabajo como su guardaespaldas.

En la historia, Paz tiene una hija: Barbie Bazterrica (Paola Núñez) una joven adinerada, presumida y prepotente que vivirá una historia de amor que la cambiará por completo: Pacheco (Andrés Palacios), quien es un joven también guardaespaldas de quien se enamora pero cuyos mundos chocan.

La telenovela se estrenó en 2005 teniendo muy buenos números de audiencia. El reestreno de esta historia será el próximo 11 de octubre a las 16:30 por Azteca Uno, es decir, competirá con la nueva versión de "Viviana" en Televisa, que ahora llevará por título "Contigo sí".

Las frases de Barbie Bazterrica y los personajes inolvidables

"O sea, ¡Hello!", "Compra un mapa y ubícate!" la telenovela "Amor en custodia" está de regreso y con ella las famosas frases de Bárbara Bazterrica, la niña rica que con ocurrencias hizo reír, enojar a veces y quitar el estrés a miles de mexicanos.

"O sea, súbete a un árbol, hazte capullo y madura", decía Barbie, un personaje interpretado por la actriz Paola Núñez, quien destacaba por ser una joven mimada y caprichosa que metía en problemas a su familia y en especial a su guardaespaldas "Pacheco", interpretado por Andrés Palacios y de quien terminaría enamorada.

El personaje de Núñez más que ser odioso, se robó el corazón de los televidentes porque para cada cosa que le pasaba tenía una frase para afrontar la situación "Me tapo un ojo, me tapo el otro y ¡nada qué ver!", "O sea, métete a un bosque y piérdete", "¿Por qué no mejor te multiplicas por cero?", eran algunas de sus más célebres frases.

Pacheco fue el otro personaje que se robó las miradas en 2005, y es que era el guardaespaldas de "Barbie" con una personalidad completamente diferente, más maduro, educado y que, se llegó a sacar de quicio por todas las cosas que le hacía pasar la niña rica, pero al ser como agua y aceite, sin darse cuenta empieza a enamorarse de su protegida y emprende una lucha por conseguir su amor.

La actriz Margarita Gralia interpretó a Paz Achaval quien era una mujer inteligente y una empresaria millonaria casada con Alejandro, un hombre frío e infiel a quien no ama y que se casó con ella solo por su dinero.

Todo cambia cuando a su vida llega Juan Manuel, interpretado por Sergio Basañez quien era humilde, y cuando la ve por casualidad en peligro la salva de un secuestro de un grupo armado, así es como se convierte en su guardaespaldas y con ello a que también la llama del amor se encienda.

Era la pareja protagonista de la historia, pero en su desarrollo el personaje de Bárbara se convirtió en un fenómeno y con ello su historia de amor pasó a ser la trama central.

La Academia

En el momento de su transmisión llegó a compaginar con la cuarta generación del reality "La Academia", de donde salió Yuridia, Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino, entre otros.

Debido al éxito del programa los productores decidieron que dos de sus participantes, Cynthia y José Luis interpretaran uno de los temas de la telenovela llamado "Si no estás conmigo", sobre todo porque ellos mantuvieron un romance apasionado mientras estaban encerrados en la casa de La Academia.

