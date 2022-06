Amazon Prime Video: "The Boys" confirma su cuarta temporada

Aún con su tercera temporada en curso, la serie “The Boys” sorprendió a sus fans al confirmar que alista una cuarta temporada, luego de que el estreno de su tercera entrega se ha posicionado como una de las producciones más comentadas en redes sociales ante el delirio que comparten sus protagonistas en la peculiar narrativa de la trama enfocada en mostrar a un grupo de superhéroes y cómo sería su convivio en la vida real siendo partícipes de la corrupción, la lucha de poder y la fama.

La serie, que en repetidas ocasiones ha sido nominada al Emmy, contó con el respaldo de su elenco, que en redes sociales compartió fotografías anunciando que estarán más que presentes en la cuarta temporada, a la par que el público descubre nuevos personajes y desenlaces desde que el pasado 3 de junio hubo un estreno triple de episodios y que semanalmente sumarán uno nuevo hasta el final de la sesión el 8 de julio.

“Desde nuestra primera conversación con Eric Kripke y el equipo creativo sobre la tercera temporada de The Boys, supimos que el programa se volvía aún más audaz, una hazaña impresionante considerando el gran éxito de la segunda temporada nominada al Emmy”, dijo Vernon Sanders, quien está al frente de televisión global, Amazon Studios.

En co-producción con Sony Pictures Television, la actual temporada contempla ocho episodios y ha reflejado un crecimiento importante en su audiencia, pues según datos de la plataforma Prime Video, con la segunda temporada se logró un aumento del 17 por ciento y con esta nueva entrega se registra más de 234 por ciento de crecimiento en público, considerando que la producción se transmite en más de 240 países y territorios.

“The Boys continúa empujando los límites en la narración de historias mientras también entretienen sin descanso y enhebran la sátira social que se siente demasiado real. Este mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia del fin de semana de estreno es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del elenco y el equipo que ha generado una franquicia para Prime Video, y esperamos traer más de The Boys a nuestros clientes”, añadió Vernon Sanders.

¿De qué trata la serie?

“The Boys” es una versión irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, que son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus poderes en lugar de usarlos para el bien. Conforme avanzan los capítulos, el público comprende cómo un grupo de justicieros, que descubren las verdaderas intenciones de estos seres, deciden dejar al descubierto los crímenes hechos por “Vought”, el conglomerado multimillonario que maneja a los superhéroes.

La tercera temporada de The Boys está protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles, quien llevan a la pantalla los personajes basados en el cómic más vendido de The New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson.

Apuestan por historias irreverentes y adultas ( Atención: ¡Spoilers! )

Si bien “The Boys” llamó la atención del público recurrente al género de superhéroes, al mostrar historias totalmente explícitas en su concepto gore, sexual y con un lenguaje insinuante, la tercera temporada ha sorprendido a los más fans de la serie, que han reaccionado en redes sociales con memes ante las alocadas escenas que la serie impulsó en pantalla.

Entre las escenas más comentadas por los fans, que refuerzan la idea de que la serie es recomendada totalmente para mayores de edad, es una que incluso se ha relacionado con Marvel en la que tiene, una teoría apunta en como “Ant-Man” (interpretado por Paul Rudd) pudo haber eliminado a “Thanos” si lo atacaba en la zona genital, y que en “The Boys” es puesta en práctica mediante otros personajes.

“Hablando en nombre del elenco y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y sobre todo, con los fanáticos por acoger el programa y permitirnos hacer más. Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y los chicos contra Homelander y los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos. Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha llevado a un mayor éxito”, comentó Eric Kripke, showrunner de “The Boys”, que incluso ha sido censurada en diversas partes del mundo ante sus escenas explícitas en violencia.

“Los productores y el elenco de The Boys han demostrado año tras año que no hay barra que no puedan saltar (…) Estamos increíblemente orgullosos de esta brillante y subversiva serie que mezcla géneros. Nuestra relación con Prime Video es mucho más que una sociedad, es más como una familia extendida. Todos aquí en Sony Pictures Television están agradecidos de unirse a Prime Video y Eric Kripke para otra exitosa temporada”, expresaron Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television, y Jason Clodfelter, copresidente de Sony Pictures Television.

Hay más historias de "The Boys"

La franquicia de “The Boys” ahora también incluye una serie animada de antología de ocho episodios: “The Boys Presents: Diabolical”, que ahora se transmite en Prime Video, así como Untitled Boys Spinoff, ambientada en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes jóvenes, que actualmente se encuentra en producción.

