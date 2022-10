Alfredo Adame arremete contra la grafóloga MaryFer Centeno

Alfredo Adame se mostró molesto con MaryFer Centeno luego de que la famosa grafóloga analizara el video en donde el actor tuvo un pleito que le dejó el ojo morado y fracturas en el rostro, pues despotricó contra ella, arremedándola e incluso expresó que es "Cuqui la ratita".

En entrevista, el conductor dijo que Centeno sacó información falsa y tonterías, ya que la experta aseguró a un medio de comunicación: él se había reído del policía que falleció en el altercado de hace una semana.

"MaryFer Centeno es "Cuqui la ratita", es una vieja cursi, ridícula que por andar haciendo caso va a terminar como terminan todas, como terminó la psicologuilla Laura Bozzo. Ella salió en una revista diciendo que es monstruosa la forma en que yo me río cuando estoy hablando del policía muerto. Es una verdadera tontita".

Su enojó no solamente es con ella, ya que también le trae coraje al periodista policial Carlos Jiménez, conocido como el C4 Jiménez, quien dijo en su momento que tenía los videos del fraccionamiento en donde golpearon a Adame.

"Por lo pronto yo me fui como víctima y ellos (quienes le dañaron el ojo) se fueron como detenidos dentro de la cárcel, no tienen por dónde y a esta tipa MaryFer Centeno, tu carrerita va a terminar donde terminan todos los que le hacen caso a este que no es periodista: Gustavo Adolfo Infante", dijo.

No te pierdas: Filtran video de golpiza contra Alfredo Adame cerca de su casa, en Tlalpan

"Por andarle lamiendo las botas no dudo que pase más contigo porque eres una escandalosa, una farsante, nada más le dan tantito cuadro y se siente la reina", agregó.

Acerca del reportero Carlos Jiménez, quien conduce el noticiero C4 en alerta, mencionó lo siguiente: "Muchas bandas se sabe de narcomenudistas, de robacoches y de todo, ya lo traen en la mira, no tarda de que le den un tiro en la cabeza".

Luego del incidente, Adame seguirá en recuperación. El actor considera que se siente bien a pesar de que ve borroso; hasta el momento los médicos todavía no determinan si tiene desprendimiento de retina.

Informó que perderá la visión entre un 20 y 30 por ciento y cada seis meses seguirá teniendo revisiones médicas para evitar que se le forme un glaucoma de por vida.

¿Quién cubrirá los gastos médicos de Adame?

El comunicador de 64 años tiene seguro de gastos médicos, pero como se trata de una situación legal, todos los gastos correrán por el Hospital General Gea González, que es del sector de salud.

"Yo agradezco al hospital por sus atenciones no preferentes, me han tratado igual que a todos sus pacientes, que los que tratan súper bien, con la atención médica debida, con toda la pulcritud, con toda la educación y con todo lo que se merece un paciente".

¿Adame tenía miedo de perder la visión?

"Sí claro, al principio cuando llego al hospital y me dicen el primer día que la presión normal de un ojo es, si no mal recuerdo, entre 26 o 24% y me dicen que tengo 33% y al día siguiente 44 por ciento".

"Sí, tuve miedo porque no veía nada y todo eso, son 18 puntadas aquí arriba (del ojo derecho), más otras siete y ocho aquí abajo, tuve miedo de perder el ojo", externó.

DICE ALFREDO ADAME Q VAN A METERME UN TIRO…

Tras revelar este video donde se ve q él soltó la 1ª patada, el actor aseguró q sabe q narcotraficantes van a atacarme.

Si tiene algo, debería acudir a @FiscaliaCDMX

De pena la actitud del señor.



Detalles a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/jjGvpJCCFQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 4, 2022

Demandará a Carlos Jiménez

Ya es un hecho que demandará a Carlos Jiménez "por tendencioso, primero por estar obstruyendo la investigación, segunda está siendo tendenciosa la información para que yo quede como el que inició la bronca y todo ese rollo, él no tiene por qué tener estos videos".

¿Alfredo ha platicado con MaryFer?

Hace algunos años Adame tuvo en un programa a MaryFer e incluso él fue a la casa de ella.

"La atendí correctamente y todo, por un lado (me dijo que soy) encantador, educado, caballeroso y todo, por el otro soy un monstruo que ofendo a las mujeres, que hablo mal de mis exparejas".

"Ahora sale con que se le erizan los pelos cuando sorprendentemente yo me río de la muerte del policía, ¡es una tonta! Le dan cuerda y bueno, el gran periodista López Dóriga la tiene en su programa para que nada más analice las firmas porque no puedes dejar que se desemboque", reiteró.

Los próximos días el actor se dedicará a reposar en su casa, luego de que esta semana hablara con las autoridades de Televisa.

OA