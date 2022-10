El ojo de Alfredo Adame está en peligro tras la golpiza que recibió afuera de su casa, en la delegación Tlalpan. El conductor asegura que su ojo necesita desinflamarse para que los médicos le dar puedan un diagnóstico certero.

Por el momento, Adame se tiene que someter a una ecografía, procedimiento en el que se usan ondas de sonido de alta energía (ultrasonidos) para observar los tejidos y órganos del interior del cuerpo.

"El ojo está todavía más inflamado, está peligroso, hay que desinflamarlo a como dé lugar, me van a mandar al Instituto Nacional de Rehabilitación a una ecografía para checar si hay daño en la retina y en la córnea", expresó.

Asegura que con este estudio se revelará el daño real de su ojo, el cual, asegura, fue golpeado con una piedra y que podría perder si es que el daño es mayor al que se cree.

"Al ojo hay que desinflamarlo rápido porque si no peligra el nervio óptico y puede quedar inservible", dijo.

Aunado al malestar de su ojo, Alfredo también recibió golpes en la cabeza, por lo que será operado en tres semanas y le colocarán cuatro placas de platino; por el momento no puede masticar cosas duras.

Adame acudirá hoy a la Fiscalía hasta que sea requerido, reiteró que las lesiones que le hicieron son graves, y que para que sanen al menos deberán pasar cinco meses.

"Los veo a todos borrosos", expresó frente a la prensa, y detalló que está tomando 10 medicamentos, entre ellos cuatro tipos de gotas y antiinflamatorio.

Lamentó la inseguridad en la ciudad y aseguró que a raíz de lo sucedido procurará ya no ayudar a las personas, pues lo que le pasó fue por ser una buena persona.

"Nadie está seguro, menos si llegas como buen samaritano y te salen con esto... nunca le voy a preguntar a nadie si necesita ayuda", aseguró.

El exprotagonista de telenovelas admitió que existe un video en el que se observa cómo uno de los implicados lo golpea en el rostro con una piedra, y reiteró que él no es quien se mete en problemas: "Yo no me meto en problemas, me meten a mí en problemas".

JM