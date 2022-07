Alfredo Adame: El actor manda mensaje a Gustavo Adolfo Infante tras la demanda: "Me vale"

Hace unos días Gustavo Adolfo Infante y su abogado hablaron sobre la demanda que puso el conductor en contra de Alfredo Adame el pasado 22 de Febrero, mencionando que ya existía una fecha exacta para la audiencia y que el actor podría ir a la cárcel tras ser acusado de violencia de género y difamación.

Tras estas declaraciones que hicieron hace unas semanas, Adame se pronunció sobre lo sucedido y mencionó que lo tiene sin cuidado la demanda y que él es un hombre feliz.

"Pues dice que le vale, pues está muy bien que vaya y le valga el 18. Yo no le voy a recomendar nada, pero Dios te recomendaría que llevaras un abogado"

En un encuentro que tuvo el ganador del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!- con los medios de comunicación, dio a conocer que recibió una notificación haciéndole saber que la audiencia se llevará a cabo el próximo 18 de julio.

"Emocionalmente me vale madr..., a mí el sapo naco ese y sus rollos me importan un bledo. Yo soy un hombre feliz", dijo Adame.

Adame buscó la paz con sus hijos

Posteriormente el actor también sacó el tema de la relación con sus hijos, a quienes les mandó un mensaje para celebrar el Día del Padre juntos el pasado 19 de junio y poder hacer las paces, sin embargo no recibió respuesta alguna de ninguno.

"Yo le escribí una vez y les puse un mensaje y les dije que si querían ir el Día del padre, yo ya no vuelvo a hacer nada más, pero nada, no era mediático, iba a comer con Vanessa, mi hija, con unos compadres y con Fernando, mi productor de YouTube y era en un restaurante. No había cámaras ni había absolutamente nada, entonces eso fue lo último que hice", mencionó el actor.

A punto llegar a los golpes con Rey Grupero

Finalmente Alfredo también repartió palabras para Rey Grupero, con quien estuvo a punto de encontrarse de frente mientras se encontraba en los estudios de una televisora.

"Me hubiera gustado encontrármelo, me hubiera dado mucho gusto (...) Es un pobre diablo, es un pobre mequetrefe, que no sirve para nada. No sabemos si es cantante, actor, conductor, influencer, no sabemos qué es, es un pobre diablo".

Tras las declaraciones, Gustavo Adoldo Infante le mandó un recado, recomendándole a Adame que lleve un abogado el día de la audiencia.

"Pues dice que le vale, pues está muy bien que vaya y le valga el 18. Yo no le voy a recomendar nada, pero Dios te recomendaría que llevaras un abogado (...) Es que este señor ejerce violencia contra las mujeres, que es su plato preferido y contra las personas que no se pueden defender", dijo el conductor.

MF