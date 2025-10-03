Viral: Hombre confunde a joven con ardilla y le dispara dejándolo sin vida

Un adolescente de 17 años perdió la vida el pasado sábado en Iowa, tras recibir un disparo en la cabeza cuando un integrante de su grupo de caza lo habría confundido con una ardilla.

La víctima fue identificada como Carson Ryan, quien, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Iowa, “fue confundido con una ardilla por un miembro de su grupo de caza y recibió un impacto [de bala] en la nuca”.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 3:00 de la tarde, en una zona rural próxima a la ciudad de Brighton, en el condado de Washington, donde residía el joven. Después del incidente, Ryan fue trasladado al UI Health Care Medical Center, pero murió poco después a causa de las lesiones sufridas.

Autoridades del Departamento de Recursos Naturales y de la oficina del Sheriff del condado acudieron de inmediato al lugar. Ambas dependencias confirmaron que el caso continúa bajo investigación.

Ryan era estudiante de la secundaria Washington y había sido seleccionado para formar parte del "Homecoming Court 2025" junto con otros compañeros de su instituto.

El fallecimiento causó gran conmoción en la comunidad. El equipo masculino de atletismo de pista y campo, los Washington Demons, compartió un mensaje en memoria del joven: “Pedimos a la comunidad que mantenga en sus corazones a la madre de Carson, a su familia, a sus compañeros de clase y de equipo, mientras atravesamos la devastadora pérdida de Carson. Nuestros corazones están rotos”.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona que accionó el arma.

Con información de SUN

BB