Alex de la Madrid celebra 44 años; estrenará “La Templanza”

Hoy martes 23 de marzo el actor mexicano Alex de la Madrid está celebrando 44 años de edad, inmerso en las grabaciones de “Te acuerdas de mí” y también promoviendo su participación en la serie española “La Templanza”, la cual se estrena este viernes 26 de marzo a través de Amazon Prime.

La historia es de época, es una adaptación de la novela de María Dueñas, la cual lleva el mismo nombre, esta autora es reconocida por desarrollar la historia de “El tiempo entre costuras”.

INSTAGRAM / alexdelamadrid

Alex viajó en junio del 2019 para filmar este proyecto, el cual se había retrasado en su estreno por la pandemia. Alex tiene una participación de cuatro episodios de los 10 que ofrecerá la trama. Y apropósito de que hoy es su cumpleaños, comparte en entrevista sentirse pleno con todos los proyectos que ha realizado hasta ahora.

“Agradezco que ahora ya pueda tomar el camino que me gustaría seguir con personajes diferentes, me gusta arriesgarme, además, la edad me da mucha apertura con los personajes, sobre cómo los escriben, así que estoy muy contento de tener proyectos tan interesantes, de tener una carrera muy bonita y de que me preocupo más por prepararme que por pertenecer a algún tipo de fama o de popularidad”.

Con respecto al estreno de “La Templanza” y su posible futuro, expresa que no tiene conocimiento qué va a pasar después, sin embargo, reconoce que es una historia que da para más.

“Nosotros somos los últimos que nos enteramos y que vemos los estrenos, pero ojalá que haya una secuela, valdría la pena, no sé si está en los planes darle continuidad a una historia que ya está escrita, pero ojalá que sí, siempre te puedes ir para otras historias, como la de los hijos. Entonces, es muy probable que pueda darse una segunda temporada”.

jb