Alex Durán, el samurái que retará a "El dragón"

La versatilidad caracteriza a Alex Durán, actor que siempre está a la búsqueda de personajes que rompan con el cliché y lo reten a explorar otras facetas interpretativas capaces de cautivar al público en historias poco convencionales.

Por eso aceptó sumarse a “El dragón”, serie impulsada por Televisa y Univisión, en la que Arturo Pérez-Reverte comparte una peculiar historia en la que el crimen organizado y la disciplina de los legendarios samuráis darán un vuelco a las narrativas de acción teniendo a un elenco reforzado por Sebastián Rulli, Irina Baeva y Renata Notni, entre otros.

Alex Durán será el responsable de dar vida a “Ishiro Takana”, un joven samurái japonés que, en compañía de “Miguel” (Sebastián Rulli), enfrentarán la adrenalina de toparse con células criminales dispuestas a salir victoriosos de sus fechorías.

“‘Ishiro’ me ha llevado a un límite al que no había llegado tanto física como mentalmente. Es el personaje que hasta el día de hoy que no se parece en nada a mí, porque este samurái es súper introspectivo, casi no habla, todo lo que hace lo piensa demasiado y yo soy todo lo contrario, soy desbordado. Esto ha sido el reto más grande al que me he enfrentado”.

Alex Durán interpretará a “Ishiro Takana”. CORTESÍA

Durán, quien había experimentado personajes complejos como “Azucena”, un luchador travesti en la serie “Blue Demon”, asegura que dar vida a “Ishiro” ha sido un reto monumental no solo por el esfuerzo físico que requiere este personaje para sus escenas de acción y combate, pues reflejar la disciplina y choque cultural a su llegada a México, es una misión que como actor lo ha catapultado a ofrecer una interpretación más precisa y sin margen de error.

“Me encanta salir de mi zona de confort, hacer villanos para mí es lo más normal y desde ‘Azucena’ me abrió otras posibilidades actorales ante los ojos de los productores y directores. Ahora puedo interpretar a ‘Ishiro’, me gusta esta transformación, el poder llevar al límite mi capacidad actoral, expresiva y humana, porque me gusta aprender mucho de mis personajes y con él viene esté arriesgue, he tomado clases de artes marciales, tiene muchas escenas de acción y no tengo un doble, no lo he requerido”.

Concentración total

Aunque no hay fecha de estreno aún anunciada y el elenco ya se encuentra en la recta final de filmación, Alex Durán considera que la llega de “El dragón” a la programación latina será un parteaguas en muchos aspectos, en especial, tomando como referencia el impacto que previas adaptaciones de Arturo Pérez-Reverte han tenido a nivel internacional como ocurrió con “La Reina del Sur”, protagonizada por la actriz mexicana, Kate del Castillo.

“El dragón es un proyecto que le estaba echando el ojo desde que oí el primer rumor hace dos años. Cuando veía las fotos de Arturo Pérez-Reverte con Patricio Wills -presidente de W Studios y productor de la serie- y que ya estaban organizando este proyecto, yo dije que yo quería estar ahí. La idea original es de Pérez-Reverte, es de mis escritores favoritos. Todo el proyecto ha sido una máquina de buenas decisiones”.