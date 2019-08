Ten una "Cita a ciegas" con Sara Corrales

Desde el 29 de julio, lunes a viernes a las 20:30 horas, a través del canal Las Estrellas, se transmite la telenovela “Cita a ciegas”, cuya trama desarrolla la vida de Lucía (Sofía Garza), una vlogger cuya vida depende de la opinión de la gente; sobre todo, de la de su mamá (Victoria Ruffo), quien todo el día está al pendiente de lo que hace. Lucía labora en una revista que está mutando a una plataforma de contenidos, y es Ingrid Ortega (Sara Corrales) quien es la editora, encargada de buscar material viral para dicha empresa editorial.

“Este es un proyecto diferente, con un aire fresco, moderno y actual, con un tema vigente. La revista ‘Entre nos’ era impresa y comienza a convertirse en un medio digital. El proyecto tiene unos personajes hermosos, construidos espectacularmente, es impecable la iluminación, la actuación de todos, la dirección, todo está divino. Entonces, ver el proyecto al aire para mí es un placer y una enorme alegría. Yo estoy feliz y más por la aceptación que está empezando a tener con el público mexicano”, comenta en entrevista Corrales.

La telenovela se sigue grabando, destaca Sara que la manera de filmar es distinta a la habitual, es formato cine: “No estamos grabando con luces, literal no hay una sola luz, ahora sí que todo se ve mucho más real, como más natural para la gente; es de una calidad impresionante”.

La telenovela plantea una comedia fresca con personajes reales, ahora la protagonista se sale del molde de la perfección física para mostrar que los cuerpos son diversos e imperfectos en la televisión, pero también las maneras de ser y de pensar; por ejemplo, el personaje de Sara, que si se hubiese representado décadas atrás sería planteado como una mujer fría y calculadora, pero la verdad es que Ingrid es una mujer que sabe lo que quiere, de lo que es capaz y va por todo para triunfar.

“Me encanta mi personaje, estoy completamente enamorada de Ingrid, es una mujer empoderada que ha construido su vida, su carrera y sus triunfos a punta de cerebro, de talento, de ser una guerrera. Es la jefa de ‘Entre nos’, toda la revista está a su cargo, es una mujer más fría porque es una mujer de negocios, de empresa, sabe moverse como pez en el agua, organizada, cuadriculada, metódica y digamos que durante sus años de madurez está cumpliendo sus sueños, ser top en lo que hace”, comparte la actriz.

Así mismo, agradece que en la televisión se puedan ver personajes más humanos y fuertes. “Los paradigmas que nos creamos nosotros en la sociedad de lo que está bien y lo que está mal, ya se están terminando. Porque el que una mujer de 30 y pico de años no tenga un esposo, no sea madre de tres hijos o no esté cuidando una casa, no significa que está mal, quiere decir que es una mujer que ha cumplido sus sueños de ser empresaria, ejecutiva, que ha viajado por todas partes, que tiene tiempo para ella misma, que se está realizando personalmente. Entonces, de fría y calculadora, nada, dejémonos de pensar que lo único correcto que debe hacer una mujer es estar en la casa cuidando a sus hijos”. Es así que Sara comparte que ella les aplaude a todas las mujeres que buscan salir adelante pese a la adversidad.

Ahora la actriz está de lleno en las grabaciones de “Cita a ciegas”, pero a la par está abriendo un restaurante en Colombia, su país de origen; es de comida rápida saludable. “Soy hiperactiva con mi cabeza, siempre como que trato de estar buscando opciones, nuevos proyectos, laborales, personales y de crecimiento, no me quedo quieta. Así que cuando tengo momentos libres en ‘Cita a ciegas’, tengo la cabeza en un restaurante para poder abrirlo cuanto antes”, finaliza.

En “Cita a ciegas” también participan Edgar Vivar, Luz María Jerez, José Manuel Lechuga, Begoña Narváez, Lara Campos, José Luis Rodríguez “Guana”, Amara Villafuerte, Abril Michelle, María José Mariscal, entre otros histriones.