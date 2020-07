María Fernanda Yepes y su "Oscuro deseo"

Confiada sobre la fortaleza y creatividad que el sector audiovisual muestra ante los nuevos retos que la pandemia del COVID-19 trae consigo, la actriz colombiana María Fernanda Yepes no da tregua a sus proyectos, por el contrario, busca la forma de dar paso a los pendientes personales que ahora la ponen ante la inmediatez de las plataformas digitales.

Ante el estreno ayer de la serie “Oscuro deseo” de Netflix, María Fernanda Yepes reflexiona sobre el impacto que nuevos personajes como “Brenda” dan a su carrera actoral, en especial, al tratarse de una historia diferente donde la ficción y las problemáticas reales se mezclan.

“‘Oscuro deseo’ les va a encantar, porque como dice la misma serie ‘nada es lo que parece’, es de esas series que en cada capítulo van llevando al televidente a una nueva sensación y ya se estrena en 190 países, y eso me tiene muy emocionada. Es una producción bien hecha, bien escrita, lo que más me atrapó fue la historia, toda la trama”.

María Fernanda adelanta que su personaje “Brenda” es clave en este proyecto protagonizado por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, con quienes desencadena una historia llena de pasiones, misterio e incertidumbre.

“Mi personaje es ‘Brenda’, es el detonante de la historia, porque muere en el primer capítulo en circunstancias extrañas y en todos los capítulos la veremos en recuerdos, entendiendo qué fue lo que pasó con ella, se desata la investigación para saber quién la mató. Cada capítulo es una sensación distinta, te lleva a intentar descubrir quién es el asesino, a descubrir verdades ocultas”.

La actriz que también ha participado en proyectos internacionales como “La piloto” y “María Magdalena”, puntualiza que “Oscuro deseo” representó un reto diferente, pues aunque conocía la trama esencial de la historia, cada uno de los actores fue descubriendo en cada episodio el futuro de sus personajes.

“A mí me dieron muy poca información de ‘Brenda’, a ninguno de los actores nos querían contar quién la asesinó, querían dejarnos en suspenso. Fue interesante el proceso, un poco difícil, porque yo quería saber todo el panorama para entender como ir hilando a este personaje, pero me gustó esta propuesta de los productores, eso nos fue sorprendiendo en el camino”.

La actriz se encuentra afinando los últimos detalles para aventurarse a las plataformas digitales con su propio canal desde una propuesta espiritual. “Todos arrancamos el año muy positivos y ahora pasa esto, quedaron castings y producciones detenidas, pero no me dejo afectar, tienes que fluir con la realidad, con el aquí y el ahora, con este reto que nos pone la vida (…) me estoy reinventando para crear una plataforma digital donde quiero compartir contenido de temas de espiritualidad, bienestar y estilo de vida”.

JL