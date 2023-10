El cantante Alejandro Fernández fue homenajeado el pasado jueves en el Congreso estadounidense por su larga trayectoria como icono de la música mexicana y por su firme apoyo a la construcción en Washington de un museo sobre la historia latina en Estados Unidos.

Durante un evento con mariachi en el edificio del Capitolio, la congresista demócrata Nanette Barragán, representante de California y presidenta del Caucus Hispano del Congreso, entregó a “El Potrillo” una resolución de la Cámara reconociendo y honrando su legado. También, se destacó en la cita el apoyo de Fernández al Museo Nacional del Latino Estadounidense.

El Congreso, que aprobó la creación de este museo en 2020, tiene pendiente aprobar su ubicación para ser construido en el National Mall, la gran explanada de Washington que alberga la Casa Blanca y el Capitolio.

“Es un día muy especial, estoy súper contento y muy agradecido con el Congreso de recibir este reconocimiento por la labor que estamos haciendo para poder lograr que se haga el museo”, dijo Fernández al terminar el evento.

“El Potrillo” acudió a la cita vestido con el traje tradicional de charro, porque “no es muy común que venga alguien vestido así al Congreso”, explicó.

“Me están haciendo un reconocimiento de mi carrera y tenía que venir de charro”, añadió sonriente el cantante en su primera visita al Capitolio.

El hijo del legendario Vicente Fernández se encuentra en plena gira en Estados Unidos, bautizada como “Amor y Patria”: “La gira va espectacular, estamos casi en todos los conciertos en ‘sold out’. Estoy muy feliz con la respuesta de la gente… Salir de mi casa en gira es un esfuerzo de amor, amor a la música, a mi familia, a mis fans y también a nuestra comunidad”, explicó orgulloso.

Una porción de las ganancias del tour irán a parar a la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, la cual está detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense.

Cabe señalar que el intérprete ha participado en el pasado en otras causas benéficas y sociales, como ocurrió en 2020, cuando se sumó junto a otros artistas a la campaña “Vota por nosotros”, enfocada en motivar el voto latino en las elecciones de ese año. “Muchísimas gracias, Alejandro, por todo tu trabajo y por apoyarnos a los latinos y a las familias inmigrantes”, dijo en el evento la congresista Barragán.

En su turno de palabra, Fernández dedicó el reconocimiento a su padre, a su madre, a toda su familia y a sus seguidores. Además, reivindicó sus raíces mexicanas. “Desde el rancho de los Tres Potrillos hasta el Capitolio de Estados Unidos, los Fernández somos México”, exclamó entre aplausos.

A lo que agregó: “No muchos saben que mi papá en una época emigró a los Estados Unidos, y él, como muchos que vienen a este país con el sueño de trabajar, nunca se hubiese imaginado ver a su hijo y a nuestra música mexicana recibiendo un reconocimiento del congreso de este país”.

Agencias

“El Potrillo” saluda a miembros del Congreso estadounidense. EFE

Premios y nominaciones

Alejandro Fernández ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera tales como el Grammy Latino, Billboard, entre varios más.

El cantante tiene cinco nominaciones a los Grammy Latino: dos, en 1997; una, en 1999 y una, en 2005; le fue otorgado el galardón en dos ocasiones (2000 y 2004).

También se le entregó el premio de trayectoria artística en los premios “Tu Música” en Puerto Rico y el galardón de la estrella en los premios Billboard Hot Latin Tracks, por su trayectoria y sus contribuciones a la música.

También ha aparecido, en varias ocasiones, en la revista “People” en español como uno de “los 50 más bellos”.

En octubre de 2005, durante el “Mes de la Hispanidad”, Alejandro tuvo el honor de ser el anfitrión del programa “La herencia hispana” en The History Channel en español, que se transmitió a toda América.

En 2021 fue reconocido por los Latin American Music Awards con el premio icono.

Toma nota

Cantará en tierras tapatías

Aunado a su gira por Estados Unidos, Alejandro Fernández alista su participación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde se presentará en compañía de su hijo, Alex. Los artistas saltarán al ruedo con todos sus éxitos los días 3, 4 y 5 de noviembre.



CT