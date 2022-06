Alejandro Bazzano llega con "Noche Americana" al FICG 37

Uno de los creativos más importantes de habla hispana es Alejandro Bazzano, director de series y cine con raíces cubanas y uruguayas, pero radicado en España y quien ha sido parte de importantes proyectos como “La Casa de Papel”, “Inés del Alma Mía” y “Presunto Culpable”. El cineasta se encuentra en nuestra ciudad para ser parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición número 37.

Hoy lunes en punto de las 14:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander presentará su película “Noche Americana”, protagonizada por Florencia Raggi, Rafael Ferro, Alan Daicz, Luis Cao y Sofía Lara. En entrevista para EL INFORMADOR, comparte que el filme ya salió en Argentina y en Uruguay; éste será el estreno en México.

“Es de una productora argentina, pero se rodó en Uruguay en plena pandemia, se trata de una película que me invitaron a dirigir, la distribuye Disney y hasta este año no habían decidido hacer el estreno. Creo yo que la película va a tener más recorrido, estoy esperando que llegue a salas de México y de España y sé que va a terminar en la plataforma Star+”.

Un laberinto de amor y fama

La trama comienza en el aeropuerto de Roma donde hay una tormenta y el vuelo de “Iván” (Alan) se cancela. Trasladan a los viajeros a pasar la noche en un hotel. Así conoce a “Michelle” (Florencia), una deslumbrante estrella de cine argentina, 20 años mayor que él, también pasajera en tránsito. Todo parece soñado para “Iván” cuando ella le abre la puerta a una aventura. Pero la noche descarrila cuando aparecen el marido y la hija de la actriz. Se destapa la crisis emocional que “Michelle” ocultaba y dos chantajistas, tan peligrosos como improvisados, quieren aprovecharse de la situación.

“Es una comedia negra, de suspenso, y aproveché que vine a México a hacer una serie, llevo dos semanas haciendo la preproducción, y me invitaron a participar en el festival, les propuse traer la película, así que se exhibe hoy. Y espero que a partir de ahora comience a moverse más en festivales antes de que llegue a la plataforma”. Recuerda que en esta comedia tuvo la oportunidad de poder opinar en el guion y trabajar en él para poder darle esta esencia de humor negro al proyecto.

“Cuando me dieron el guion para leer, (dije) me interesa, pero siempre y cuando tuviera la libertad de trabajar en la historia y me dieron luz verde. Empecé a trabajar con un gran amigo mío, Rodrigo Spagnuolo y entre los dos le fuimos dando forma, y quedó un producto muy interesante”.

En cuanto a la trama y las premisas que se plantean, destaca: “En la peli se tocan varios temas, uno de ellos es el tema de la fama y lo que representa tanto para la persona que es famosa y la que no lo es y que está en contacto con ella”, además comparte que justamente se retrata lo que puede llegar a hacer una persona por mantener su fama y su posición.

“Los dos personajes se encuentran en una de estas situaciones que a veces te da la vida, que nunca te hubieras imaginado, ambos terminan en un mismo hotel, él es un músico, un ‘don nadie’ que está dando sus primeros pasos con una súper diva famosa donde hacen contacto y terminan en una relación, la cual se empieza a complicar y suceden más conflictos”.

Además, este lunes también Alejandro ofrecerá un conversatorio llamado “Construyendo historias exitosas del panorama audiovisual español e internacional” a las 16:00 horas en la Sala 2. “Es una charla bastante amplia donde voy a hablar un poco de los temas generales con los que yo trabajo a diario, como la construcción de historias, ya sea para series o películas, además de los vínculos y las diferencias que hay en los dos medios y el manejo del lenguaje, hablaremos de todo un poco”.

Sigue los pasos de Bazzano en el FICG