Aldo Escalante y el protagónico que el COVID-19 puso en riesgo

Un sueño más se cumplió en la lista de Aldo Escalante, quien logró su primer protagónico fílmico en “Fondeados” de Netflix

Aldo Escalante da vida a “Polo Ríos” y en entrevista con EL INFORMADOR habla de este personaje que lleva la trama central. La cinta aborda la lucha de dos amigos, quienes sin tener experiencia en el mundo del emprendurismo, logran adentrarse en un ambicioso proyecto.

“Me parece un tema actual y creo que mucha gente podrá conectar con esto. Al final de cuentas, el emprender también trae su buena dosis de incertidumbre y en estos tiempos la incertidumbre es una cosa con la que todos podemos conectar. La de idea de esta película es que nos riamos de esto, de nosotros mismos”.

Aldo, quien ha participado en proyectos como “Club de Cuervos”, comparte los desafíos que enfrentó “Fondeados”, pues aunque la película llegó a Netflix el pasado 23 de julio, el proyecto vivió incertidumbre a raíz de la pandemia, pues las grabaciones estaban en pleno proceso y no tenían idea de cómo el filme seguiría su ruta hasta llegar con el público, lo cual ocurrió tras más de un año de espera.

“Estuvo difícil, la verdad. Me costó muchísimo trabajo, porque han sido años de carrera y por fin te dan un protagónico y te mandan a tu casa a la mitad del trabajo... Yo me quería morir. Afortunadamente encontré cosas útiles en este tiempo, pude encontrarle nuevas capas al personaje, tomar decisiones que al final acabaron haciendo crecer a la película a nivel producción”, explica Aldo al resaltar la visión de Netflix para adaptarse a los tiempos pandémicos y no dejar que el proyecto se congelara.

De esta forma es como “Fondeados” logró avanzar en la postproducción de esta historia en la que también actúan: Natalia Téllez, Ricardo Polanco, María Chacón, Sebastián Zurita y Giuseppe Gamba, con guion y dirección de Marcos Bucay.

“Es un proyecto grande y con un elenco importante, por eso fue tan complicado llegar a este papel. Una de las ventajas de que existan plataformas como Netflix, es que pueden darse el lujo de apostar por producciones de este tamaño. Siempre hay un nervio de llevar el peso de una película, pero cuando estás rodeado de gente tan capaz y preparada, te sientes muy acogido y protegido”.

Con su propio toque

Aldo Escalante resalta las virtudes que un personaje protagónico como “Polo Ríos” tiene en una historia como “Fondeados”, y aunque considera que él personalmente es muy distante de las experiencias que se ven en la trama, sí coincide con algunas emociones que este joven emprendedor muestra mediante la resiliencia, la capacidad de adaptación y la confianza en los sueños propios: “Polo, en muchos sentidos, está perdido sobre qué quiere hacer o quién quiere ser, pero para mí ser actor fue una decisión que tomé desde muy pequeño, ya sabía perfectamente qué quería y cómo lo haría, en este sentido siempre tuve las cosas claras, pero me identifico con ‘Polo’ en que muchas veces uno puede ser víctima de sus propias inseguridades, que te das cuenta que por más que hagas cambios externos al final el cambio siempre está en ti”, finaliza.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV