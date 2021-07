¿Cómo lleva la soltería?

El viernes 23 de julio, Netflix estrena la comedia mexicana “Fondeados”, historia dirigida y escrita por Marcos Bucay y protagonizada por Ricardo Polanco y Aldo Escalante, y donde también participan Natalia Téllez, María Chacón y Sebastián Zurita, quien tiene una participación especial en esta cinta que aborda la vida de dos ninis que necesitan desarrollarse laboralmente. En entrevista, Sebastián habla acerca de este proyecto: “Estoy contento, Netflix es una plataforma grande y proyecta su películas por todo el mundo, así que estoy emocionado de que estaremos llegando a muchos países con esta cinta”.

La trama presenta a “Blas” (Ricardo) y a “Polo” (Aldo), dos ninis al borde del colapso profesional que crean una campaña crowdfunding durante una borrachera, pero al día siguiente no recuerdan nada. Y pronto descubren que su video logrará la meta millonaria con la promesa de un app ficticia que revolucionará el mundo tech. Los fondeados se ven orillados a desarrollar la tan esperada app lidiando con los obstáculos de ser un emprendedor por accidente.

Sebastián interpreta a “Gus”, un creativo que es director de una incubadora de proyectos, donde recibe propuestas de aplicaciones que intentan llegar al mundo público, “el personaje es muy extrovertido, loco y raro… Y hace todo lo que está de moda. Entonces, tiene su oficina muy hipster donde todo tiene que ser orgánico; el tipo está zafado y no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, pero es el que escoge qué proyectos se hacen”. Y justamente elige el de los protagonistas de esta historia.

“La película es un poco una burla a esta generación de gente donde todo ya es la aplicación de la aplicación; creo que nos hemos vuelto inútiles en muchas cosas, porque todo ya está al alcance de nuestras manos, que también está padre, pero al mismo tiempo salen cualquier cantidad de tonterías y creo que la cinta es una burla a este espectro de cosas de las que no se tiene ni la menor idea de por qué se están haciendo y tienen un auge mediático durísimo y hasta se vuelven el trending topic de la vida”.

Expresa que lo que se buscó en conjunto con el director es que el cliché del personaje que él interpreta fuera llevado al extremo, “verlo muy random, porque te puede decir que el trabajo lo hiciste excelente y a los dos segundos te dice que eres el peor hombre de la faz de la Tierra. Entonces, eso lo hace divertido y totalmente inesperado, son de esos personajes que como actor te tienes que arriesgar y salir de tu zona confort”.

Marcos, el director, es además el showrunner de la serie “Cómo sobrevivir soltero” de los hermanos Zurita, Sebastián y Emiliano.

Con respecto a los protagonistas, Ricardo y Aldo, si bien tienen una trayectoria importante en el cine y la televisión, no son rostros mediáticos y esta cinta les dará ese reflector que sumará a su carrera: “Marcos es igual que nosotros (Sebastián y su hermano Emiliano), nos gusta ver gente nueva e impulsar nuevos talentos, no porque Ricardo ni Aldo sean nuevos, pero vas a ver que alrededor de la película hay mucha gente que tal vez los veías en otras cosas, pero no como actores y creo que eso está divertido, porque le da frescura y te permite jugar; además, le da protagonismo a gente que tal vez no lo había tenido antes; en ‘Cómo sobrevivir soltero’ también lo hacemos y creo que eso la gente también lo aprecia, porque ya no ven a los mismos actores siempre en los mismos papeles”.

¿Cómo lleva la soltería?

Con respecto a “Cómo sobrevivir soltero”, de Amazon Prime, Sebastián comparte que están a días de terminar las grabaciones de las temporadas dos y tres, “ha sido un viaje padrísimo, nos fue muy bien con la uno, y pues son proyectos que nosotros creamos, dirigimos, producimos y hacemos, casi casi hasta barremos el set, pero es algo emocionante”.

Expresa que han hecho un gran equipo de trabajo, "la idea es mantener cosas y caras frescas y las historias que estamos contando son entrañables y divertidas a la vez. Para nosotros el proceso de dirigir más episodios, estar en un cuarto de escritores y poder desarrollar ideas son cosas que están tomando mucha fuerza y gracias a ‘Cómo sobrevivir…’ hoy por hoy estamos pichándole a gente como Seth MacFarlane, así que nos ha ido muy bien en ese sentido”.

Resalta que aún no tiene fecha de estreno para las dos temporadas, pero espera que pueda darse a inicios del 2022.

MQ