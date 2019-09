Alan Walker conecta su pasión "gamer" con la música

Alan Walker estuvo de visita en México para presentarse en diversas ciudades, como Monterrey y Guadalajara (en El Evento 40), en ambas localidades mostró en vivo el sencillo “Play”, inédito aún en esos eventos, ya que fue lanzado oficialmente horas después de su concierto en la Perla Tapatía: “Fue la cuarta vez que la toqué en vivo”, platicó en entrevista.

En colaboración con los también jóvenes productores K-391 y Tungevaag & Mangoo, “Play” es el sencillo más reciente del músico noruego y “es un remake de una canción clásica y antigua, llamada ‘Eurodancing’”, detalló Walker, entusiasta por su nuevo single.

Previo a este sencillo, el músico lanzó “Live Fast” con A$AP Rocky, canción que realizó específicamente para el videojuego PUBG Mobile, el cual el propio Walker disfruta jugar, junto con otros como Fortnite o Call of Duty. Entre risas, se definió a sí mismo como un “gamer”, por lo que combinar sus dos pasiones, los videojuegos y la música, ha sido una experiencia bastante satisfactoria para él.

“Yo juego este videojuego (PUBG Mobile), lo descubrí online hace varios años atrás, pero siempre he jugado eso o Fortnite, son juegos de batalla. Me gusta jugar videojuegos desde siempre, con mis amigos o solo. Sé que mucha gente es detractora de estos, por la violencia, pero es como todo, hay que saber distinguir entre la ficción del juego y lo que se puede hacer en realidad”. Además, en la edición más reciente de dicho videojuego, donde la canción de Alan Walker acompaña al jugador, el usuario podrá elegir atuendos del músico noruego.

Respecto a dicho sencillo, el músico contó: “‘Live Fast’ tiene una cierta relación con la trama del videojuego. Hay algunas palabras clave que se relacionan con el juego, pero fuera de eso A$AP tuvo la libertad de escribir con base a lo que quisiera, él escribió la letra completa. Es una canción más experimental para mí como artista, porque traté de conectar con otro lado, hacer algo diferente a lo que normalmente hago, cambiar un poco el estilo de la música, lo hice únicamente para retarme a mí mismo artísticamente”.

Además, compartió que colaborar con el rapero estadounidense fue una grata experiencia y resultó en un sencillo diferente, ya que “al trabajar con A$AP en esta canción se pudo hacer un twist de un single típico de Alan Walker, en una forma positiva. Muchas de mis canciones son muy lentas, pero canciones como ‘Live Fast’ son más experimentales, pero no creo que haga mucho eso en un futuro”.

Su sueño: colaborar con Hans Zimmer

Si bien disfrutó laborar con los también productores K-391 y Tungevaag & Mangoo, no han discutido realizar alguna otra colaboración, ni con A$AP Rocky, aunque para Walker “podría ser muy cool volver a hacer otra canción juntos”. También le gustaría colaborar con otros músicos, “quizá con algún artista latino… me gusta trabajar con otros artistas. Mi sueño sería con Hans Zimmer porque es muy diferente, ya que es música orquestal y yo soy un gran fan de eso, podría ser padre añadir esos toques… hacer algo”.

“On My Way”, su favorita

“Live Fast” no es la primera colaboración que Walker realiza para un videojuego: el músico se asoció previamente con dicha plataforma y con YouTube Gaming para su primera fiesta de aniversario y alcanzó más de 10 millones de visitas. Además, lanzó anteriormente a este evento la canción “On My Way”, la cual también es en asociación con PUBG Mobile. El sencillo fue un éxito rotundo, puesto que alcanzó mil millones de views a nivel mundial.

“‘On my way’ fue bastante exitoso, y ni así tuve presión para realizar la siguiente canción para el videojuego (‘Live Fast’). Asumo que basta con lograr hacer que suene bien en mis oídos y solo espero que el resto del mundo también lo disfrute como yo, y piense que se escucha bien. De hecho, esta es una de mis canciones favoritas hasta ahora, de las que yo he hecho en los últimos años. Es una canción muy feliz, tiene una buena vibra… ¡No puede detenerte!”.

Así, el joven artista oscila entre los videojuegos y la música. Reconoce que el proceso de creación es el mismo, sin importar si es para un juego virtual o para una plataforma musical: “Hacer canciones para videojuegos no es necesariamente diferente que para un lanzamiento, digamos ‘normal’. Cada canción es como un reto, aunque no como un obstáculo en el sentido de dificultad; hago lo que creo que es divertido y me gusta”.