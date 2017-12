Alan Walker lanza video de "All falls down"

El DJ y productor de música electrónica Alan Walker, junto con los cantantes Noah Cyrus y Juliander, lanzaron el video de la presentación especial de su sencillo "All falls down", filmado recientemente en el YouTube Space New York.

El espectáculo fue grabado en celebración del éxito de la canción, así como el hecho de que el tornamesista superó 10 millones de suscriptores en su canal de videos y es la primera vez que el trío interpreta la canción juntos en vivo.

"¡He estado esperando con ansias el poder de interpretar esta canción por fin junto con estos artistas y finalmente lo logramos! Ambos son grandes talentos, realmente espero que todos disfruten el resultado como yo", declaró Walker.

El músico, quien comenzó aprendiendo a producir vía tutoriales de YouTube en su casa en Bergen, Noruega, es responsable de uno de los canales más exitosos.

Tras explotar su talento construyó su base de fanáticos inicial en la comunidad de "gaming", al dar su música gratis y alentando a otros jugadores a usarla en sus videojuegos.

Su viaje único lo llevó a ser uno de los artistas con más "streamings" del mundo y ayudó a catapultar su single debut "Faded" hacia el video número 38 más visto y el octavo con más "likes" en YouTube de todos los tiempos.

"El viaje de Alan en YouTube y ascenso al estrellato es realmente increíble" dijo Vivien Lewit, Jefa Global de Servicios del Artista en YouTube y Google Play Music, de acuerdo con un comunicado.

"Desde haber alcanzado 10 millones de suscriptores hasta encontrar una audiencia global, estamos felices de que él haya podido usar esta plataforma como una manera de compartir su música, videos y conectar con sus fans", agregó.

"All Falls Down" se lanzó inicialmente el 27 de octubre e incluye la co-producción de Digital Farm Animals. Desde su lanzamiento ha sido reproducido en Spotify más de 35 millones de veces y el video oficial ha sido visto más de 41 millones de veces.

La canción, así como sus remixes, incluyendo el de Steve Aoki se lanzaron el viernes 1 de diciembre y están disponibles en todas las plataformas y tiendas digitales.

Esa canción representa un momento clave para el veinteañero Alan Walker, que en tan sólo dos años ha reunido más de cinco mil millones de reproducciones en el mundo, mezclando ritmos movidos y melodías sentimentales y armoniosas.

A la fecha tiene disco de oro y platino en 32 países y unos 15 millones de seguidores en redes sociales.

AB.