Basada en la clásica película animada ganadora de dos Premios de la Academia y producida originalmente por Disney Theatrical Productions en Broadway, este musical ofrece a las familias mexicanas un entretenimiento en vivo de la más alta calidad.

Si eres uno de los pocos que todavía no hay ido a ver Aladdín en CDMX, te compartimos 5 razones para que termines de convencerte y prepares todas tus cosas para vivir la experiencia de este musical que ha sido visto por más de 12 millones de personas.

DISNEY/ Especial

1. Un músical único

Aladdín, fue adaptado de la película de Disney y también de legendarios cuentos populares, incluyendo “Las mil y una noches”. El viaje de Aladdín sumerge al público en un mundo exótico de aventuras atrevidas, comedia clásica y un romance atemporal. Esta producción cuenta con una partitura completa, que incluye las cinco canciones más apreciadas de la banda sonora ganadora del Premio de la Academia y otras más escritas especialmente para esta producción.

2. Un espectáculo lleno de belleza

El diseño escénico de Aladdín fue realizado por Bob Crowley y la iluminación es obra de Natasha Katz, detalles culturales y artísticos que te hacer viajar hasta el medio oriente desde tu asiento. Por otro lado, el vestuario corrió a cargo de Gregg Barnes y el diseño de sonido fue de Ken Travis, conjunto de técnicas y ambientación que consiguen una explosión de arte y belleza incomparables.

DISNEY/ Especial

3. El desfile de emociones

Tanto por la temática de Aladdín como por la actuación de los actores y músicos como por la puesta en escena. Todos estos elementos combinados hacen que este musical sea más que emocionante y que el público salga maravillado del teatro. Más de 10 millones de espectadores a nivel global han sido ya testigos de este fenómeno musical y, las críticas, son unánimes.

4. Es un show espectacular

La puesta en escena que se lleva a cabo en esta pieza teatral es impresionante. Uno de los puntos más aplaudidos ha sido su acertada caracterización de los actores y actrices para interpretar la cultura y el arte del medio oriente de una forma fina, elegante y muy estética.

5. Una presentación de éxito iternacional

Aladdín está basado en la película animada del mismo nombre que obtuvo dos Premios Oscar® en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, A Whole New World. La grabación de Peabo Bryson y Regina Belle de esa canción se elevó al #1 en la lista del Billboard Hot 100. La versión teatral rompió 14 récords recaudando más de mil millones de dólares, con producciones adicionales en Londres, Alemania, Japón, Australia, de gira por Norteamérica y Holanda.

Todo esto hacen de Aladdín, el deslumbrante éxito de Broadway, una de las obras que no puedes perderte. Además, las instalaciones en el Teatro Telcel ofrecen las condiciones para vivir una experiencia segura, al contar con un sistema de aire purificado en sus distintas áreas y cuenta con la certificación internacional Well Health-Safety Rated otorgada por el Well Buiding Institute.