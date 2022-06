Aitana en Guadalajara: La cantante española dará concierto en el Teatro Diana; mira cuándo

España nos invade nuevamente, pero esta vez con buena música. Aitana, la multipremiada cantante, viajará desde el otro lado del Atlántico para presentarse en el emblemático Teatro Diana en Guadalajara el 11 de octubre, y después deleitar a su público por una noche en el Teatro Metropólitan el próximo 14 de octubre.

Los boletos para ambas ciudades estarán en preventa Citibanamex el 14 y 15 de junio, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx.

“Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta…” seguramente escuchaste esta canción en todas las redes sociales; pero Aitana es una de las artistas más populares de España, acumulando más 13 millones de oyentes mensuales alrededor del mundo. En 2020 lanzó su tercer disco de larga duración "11 Razones", el cual le da nombre a su actual gira "11 Razones + Tour".

Después de varios conciertos en España, Aitana está lista para dar un paso más y conquistar los escenarios de nuestro país. Por si esto fuera poco, la cantante estará presente en la edición de este año de Tecate Live Out en Monterrey, además de sus presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara. "11 Razones + Tour" es la propuesta con la que Aitana llegará a Latinoamérica, promocionando su más reciente producción discográfica, acompañada de sus último sencillo.

Aitana cuenta con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify. En cuatro años de carrera, Aitana ha logrado disco de oro y platino por sus altas ventas en España, México y Estados Unidos. Ha colaborado con artistas de talla internacional como David Bisbal, Morat, Sebastián Yatra y Katy Perry. También se ha colocado en el Top 5 de España entre los más virales, y canciones como “Mon Amour” rebasan las 300 millones de reproducciones en Spotify.

AC