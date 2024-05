“Chema” o Verónica… en Guadalajara se define Jalisco

El periodo de campañas entra en final y decisiva etapa. A candidatas y candidatos les quedan nueve días para intentar promoverse y si es posible, ganar algunos votos adicionales. Aunque pareciera que todo está ya definido y no habrá cambio en las tendencias de votación, es indispensable considerar el porcentaje de votantes que no declaran cuál es su intención, ya sea porque no lo saben realmente o porque no quieren declararlo en ninguna encuesta.

En estas elecciones 2024 se registran varias contiendas con resultado que se anticipa, será muy cerrado. Una de las más interesantes, sin duda, es la de Guadalajara, donde compiten por la presidencia municipal las candidatas Verónica Delgadillo y Diana González, junto con el candidato José María “Chema” Martínez.

Es particularmente importante revisar el último trayecto de la campaña en Guadalajara y sus resultados. En la capital, según lo marca la tradición de las elecciones en Jalisco, se juega también el resultado de la gubernatura.

Partamos de una certeza: ¿Es posible que la gubernatura y la presidencia de Guadalajara sean ganadas por candidatos de diferente partido? Ya habíamos establecido en este espacio que es totalmente factible. Sin embargo, también es claro que se trata de un escenario poco probable, y así lo muestra la historia de las elecciones en las que se juegan los dos cargos.

El candidato de Morena y partidos aliados, “Chema” Martínez, lanzó apenas este lunes su prueba que apoya la pretensión de ganar la alcaldía. Presentó un listado de siete encuestas en las que resulta favorecido por las preferencias.

El gráfico puede revisarse en su cuenta de la red social X.

En un promedio de tales encuestas, el resultado final arroja que el candidato de Morena tiene 39.4% de la intención de voto, mientras que Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, suma 31.7% y Diana González, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, alcanza 15.7 por ciento de la preferencia electoral.

La diferencia entre los dos candidatos punteros es de 7.7 puntos porcentuales, con ventaja para “Chema” Martínez.

Sin embargo, un porcentaje fundamental a revisar es de quienes responden “No sabe / No contestó”. Suman 13.1 por ciento. Es una fracción muy importante que bien podría modificar el resultado final el 2 de junio.

Aparte, y porque es obligado, siempre debe cuestionarse la metodología y calidad de las encuestas, aunque ciertamente, es una tendencia positiva para “Chema” Martínez la propuesta de siete ejercicios que le favorecen.

Seguramente, las candidatas que contienden con él también tienen sus propios ejercicios de encuesta para hacer análisis y definir estrategias en la última etapa de la campaña.

Otro factor fundamental para analizar el resultado electoral en Guadalajara y en Jalisco, será la afluencia de votantes. Es decir, si quienes dicen no haber decidido su voto no se presentan en las urnas, su peso será nulo.

Lo que sí puede asegurarse es que para cualquiera de los dos punteros en la capital de Jalisco, Verónica Delgadillo o “Chema” Martínez, será indispensable que haya un alto margen de votación. Para ambos el gran reto ahora será movilizar a los simpatizantes para que pasen de tener una intención de voto a estar en la urna.

En este ejercicio final se juegan la alcaldía de Guadalajara y la gubernatura de Jalisco.