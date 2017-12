Aislinn Derbez luce 14 kilos de más por su embarazo

Aislinn Derbez compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce sus seis meses de embarazo y en la que cuenta sus próximos planes antes de convertirse en mamá.

Con 14 kilos de más, la actriz dice estar contenta, pues "le hacía falta más carnita", y en esta recta final de su embarazo planea descansar, hacer ejercicio y relajarse para recibir al hijo o hija junto a Mauricio Ochmann.

"Feliz de regresar a casa después de casi siete meses sin parar, a estar tranquila por fin, con 14 kilos demás que según yo se ven bien (hacía falta más carnita o no) a hacer un poco de yoga, ejercicio, comer más sano, dormir más si la panza me deja, preparar todo lo que no había podido, estar en familia por fiiiin, etc... últimos tres meses antes de conocer a est@ bebe #29weekspregnant. PD: Gracias por las cosas tan bonitas que nos escriben", escribió junto a la instantánea.

Recientemente, la pareja estuvo de viaje en tierras europeas y compartió algunos de esos momentos con sus seguidores.