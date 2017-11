Aislinn Derbez revela lo más complicado de su embarazo

Para la actriz Aislinn Derbez lo más complicado de su embarazo no han sido las molestias como el subir de peso, vómitos o hinchazón de su estado le puedan provocar.

La hija de Eugenio asegura que lo más complicado es tener que ocultar su embarazo en pantalla, pues algunos de sus personajes requieren que eso sea así.

"Soy madre primeriza así que tengo las ganas de presumir a todos que estoy embarazada y que soy una orgullosa futura madre, por ello no poder mostrarlo en la pantalla es un poco raro, pues me gustaría salir embarazada, pero entiendo que los proyectos requieren cosas específicas de cada personaje", señaló la actriz.

La también nieta de Silvia Derbez confesó que aunque ya lleva casi seis meses de gestación, no ha tenido mayores problemas durante este tiempo. Además dijo que no ha subido tanto de peso como ella pensó en un inicio.

"Aún me faltan algunos mesecitos pero hasta ahora todo ha sido bien, sin mayores molestias, de hecho me siento un poco cachetoncita, pero las personas cercanas a mí dicen que no lo notan, quizá sea solo una idea mía", dijo.

Acerca de la emotiva carta que su esposo Mauricio Ochmann le escribió hace unos días en Instagram, Aislinn comentó estar conmovida con las palabras del también actor.

"Fue muy bonito, son cosas que hacen llorar a cualquiera y será un excelente padre porque lo es con su hija", detalló.