Poncho De Nigris se sumó a la polémica por los comentarios gordofóbicos que mantienen a Adrián Marcelo en el ojo público tras participar en un podcast en con Karla Panini en el que habló sobre los cuerpos de las personas con sobrepeso.

A través de su cuenta de Twitter, De Nigris cuestionó a sus seguidores si la obesidad es una enfermedad o es una situación que se puede controlar.

"El gordo es gordo porque quiere o porque está enfermo??? Los Leo", publicó en su red social, por lo que enseguida le llegaron comentarios opinando sobre su publicación.

Además, subió el extracto de un video de su programa "Viejos Lobos de Mar" de su YouTube en el que aparece con el exesposo de Karla Panini, Oscar Burgos, opinando sobre las mujeres con sobrepeso.

De Nigris cuestiona a Oscar Burgos si le gustan las mujeres con sobrepeso, quien responde que a él le gustan las mujeres delgadas como Carolina Castro, su esposa.

"No tengo nada en contra de las personas que tienen sobrepeso, pero físicamente, así como a alguien no le gustan las morenas o no le gustan las güeras..." intenta explicar Burgos.

En un tono burlón De Nigris intenta subirse a la polémica que envuelve a Adrián Marcelo y continúa cuestionando a Oscar Burgos e incluso hace comentarios burlones y machistas.

Al respecto, una usuaria de la red social le respondió: "Das ternurita, como está desesperado por subirte al mame pero nomás no pegas, dile a Adrián Marcelo que te dé clases".

