Después de casi seis años de ausencia, la cantante británica Adele emocionó a sus millones de fans al anunciar su regreso a la música con lo que sería su nuevo sencillo “Easy on me”.

Con un corto video publicado en sus redes sociales, Adele compartió que “Easy on me” será lanzada el próximo 15 de octubre.

En el video, que dura poco más de 20 segundos se ve a Adele manejando un auto y colocando un casete en el estéreo de dicho vehículo, mientras suena lo que sería parte de su nueva canción.

La última vez que Adele apareció en pantalla fue durante su participación en el programa estadounidense, Saturday Night Live, donde fue presentadora.

En aquel entonces, octubre de 2020, Adele calmó a sus fanáticos diciendo que su nuevo disco no estaba listo, pues seguía trabajando en él.

Fanáticos reaccionan al regreso de Adele

Apenas pasaron minutos de la publicación de Adele, cuando cientos de usuarios comenzaron a compartir mensajes de emoción ante el regreso de la intérprete de éxitos como "Hello", "Rolling in the deep" y "Someone like you".

Praying para que EASY ON ME sea tan triste que Adele nos rompa el alma pic.twitter.com/6TleAVSbgY — ✧* ˙a ˙ *✧ (@eh_eh_xcx) October 5, 2021 Profe cállese, no ve que Adele subió un video de 21 segundos? ������ pic.twitter.com/UM58WPr8FZ — jhair »EasyOnMe« ���� (@jhairdiazz) October 5, 2021

