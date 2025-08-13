Un video que circula en redes sociales ha puesto en el centro de la polémica a Abelito, uno de los concursantes más populares de “La Casa de los Famosos México”. En las imágenes, varios usuarios afirman que el creador de contenido realizó un gesto de carácter vulgar dirigido a la cantante Ninel Conde, lo que desató llamados a “cancelarlo” y abrió un debate sobre su comportamiento dentro del programa.

El fragmento muestra a Abelito conversando tranquilamente antes de ejecutar un movimiento que, de acuerdo con la edición del clip, simularía acercar sus genitales a la intérprete, lo que comúnmente se conoce como “un llegue”. Ninel Conde reacciona señalándole que ese tipo de acciones no son apropiadas, aunque no con la misma indignación que ha mostrado en otras ocasiones, como cuando criticó duramente a Alexis Ayala por gritarle “Quítate” a Elaine Haro, acusándolo incluso de violencia verbal.

Este hecho ha motivado a varios internautas a advertir que no se debe “infantilizar” a Abelito por su condición, insistiendo en que es un adulto capaz de asumir las consecuencias de sus actos. “Si hubiera sido cualquier otro participante, ya estarían exigiendo su salida”, opinó un usuario en redes.

solo espero que dejen de infantilizar a esa persona porque no es ningún niño, es un adulto de 22 años y si hubiera sido cualquier otro integrante de la casa ya estarían exigiendo su expulsión #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX3 #LaCasaDeLosFamosososMx3 pic.twitter.com/dqeSH4maFJ— Shady Lu ⸆⸉ ❤️�� (@shadyrepera) August 12, 2025

No obstante, otros seguidores han salido en defensa del participante. Argumentan que el material difundido está editado de manera que distorsiona el contexto real. Según estas versiones, en la grabación completa el gesto no habría estado dirigido a Ninel, sino a otro competidor, identificado como Shiky. Este detalle ha sembrado dudas sobre la veracidad de las acusaciones y alimenta la teoría de que podría tratarse de un intento por desprestigiar a Abelito, quien figura como uno de los favoritos del público para llevarse la victoria en esta temporada.

La controversia ha dividido opiniones: mientras unos exigen su expulsión por considerar el acto ofensivo, otros sostienen que el recorte del video manipula la percepción de lo ocurrido. Hasta el momento, la producción de “La Casa de los Famosos México” no ha emitido una postura oficial y la grabación completa no ha sido publicada en redes, por lo que el incidente podría seguir influyendo en la imagen del participante y en el respaldo que reciba en las votaciones.

BB