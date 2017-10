A vivir la época dorada del rock and roll

El próximo domingo 8 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro Diana, la nostalgia de la década de los años sesenta despertará a cargo de Los Blue Boys, Los Rockin Devil’s y Los Teen Tops, quienes se presentan en concierto para rememorar sus más grandes éxitos. El costo de los boletos va de los $250 a los $600 pesos, y en entrevista Tuti Martínez, de Los Teen Tops, invita al público tapatío a no perderse la oportunidad de vivir esta fiesta del recuerdo.

“Hace poco estuvimos en Guadalajara y estuvo muy bien, la gente muy bonita, lo único que nos pedían era que hubiera un lugar para bailar, porque nuestros conciertos son de mucho baile, esperemos que si esta vez no se puede, se suban a las bancas, siempre la pasamos muy bien, van a escuchar todas las canciones que siempre han conocido, los invitamos a cantar, esperamos pasarla muy bien con todos ustedes”.

Cada agrupación tiene su tiempo y espacio determinado. Comparte Tuti que no se podría hacer un número con todos juntos, puesto que no habría espacio en el escenario; sin embargo, hay una buena amistad y compañerismo, preocupados todos porque el público la pase bien. “Tocamos el rock and roll original con mucho ritmo, y como dijo don Vicente (Fernández), vamos a tocar hasta que la gente siga aplaudiendo. Cada uno tendrá su buen rato, con tantas canciones que la gente va a salir encantada, ojalá que tengamos muy buen clima y muy buen ambiente”.

Tuti destaca que la fórmula para seguir vigentes en la música es aceptar lo que conlleva el presente. “Seguir el ritmo de la vida, seguir animados, a nosotros eso nos llena mucho de salud y entusiasmo, eso es lo principal, seguir echándole ganas a la vida”.

Los ritmos como un estilo de vida

Sobre por qué el rock and roll sigue en el gusto de la audiencia, asegura que fue porque se convirtió en un estilo de vida, que los años sesenta cambiaron la forma de expresarse de los jóvenes. “El cambio fue generacional, de lo que veníamos acarreando algunos. La juventud en ese tiempo hicimos un cambio, decidimos que ya no nos gustaban muchas de las cosas que se acostumbraban tanto en la música, la ropa, el maquillaje, la alimentación… fue un cambio general”.

En cuanto a cómo analiza la música actual, la que se escucha en el radio, subraya que la gente no encuentra algo que supla a lo que ellos hicieron en la década de los sesenta. “Entonces, esta música (rock and roll) no está resurgiendo, porque el interés de la gente de diferentes edades no ha terminado, los niños cantan ‘La Plaga’ y ‘Presumida’, que son canciones sencillas y muy digeribles, muy bonitas, pero que ayudaron a que esta música siga hasta estos momentos. Cada década con su música la respetamos, a veces nos gusta, a veces no nos satisface”.

Los Teen Tops continuarán de gira por la República Mexicana llevando el rock and roll a toda la gente que lo quiera escuchar y con la convicción de que es un género que está más presente que nunca.