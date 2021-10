¡A temblar! "Naturaleza muerta", una cinta entre el terror y las redes sociales

Fantasmas y youtubers forman parte de "Naturaleza muerta", nueva producción original de WarnerMedia realizada en Argentina y que se estrena hoy en el marco de las festividades de Halloween y Día de Muertos.

"Naturaleza muerta": ¿de qué va?

La historia protagonizada por Inés Efrón y Manuel Fanego sigue a un youtuber llamado Julián a través de cuyo teléfono se pueden ver fantasmas, cosa que utiliza para darle un giro a sus redes y crear un canal paranormal.

"Es una historia contemporánea que trae un estilo arquetípico de los lenguajes audiovisuales, que es el terror y la comedia, para contar un proceso tecnológico que estamos viviendo en esta época y de una urgencia por contarlo y sintetizar una historia que podría ser contada más largamente", señala Manuel en entrevista.

"Me emociona el vínculo de los dos protagonistas que están un poco solos y todo el contacto con la muerte, con estos seres que no están manifestados corpórea mente", añade Inés.

"La muerte es parte de la vida"

Los argentinos explican que en su país no se celebra la muerte como en estas fechas sí se hace en México pero destacan que el show se estrene a través de las redes sociales del canal de paga Space y dentro del ciclo "Horrorama" en el marco de estas fechas para que el público mexicano pueda ver su historia.

"Me alegra mucho, personalmente, que esto lo puedan ver en México y poder ser parte de alguna manera de un festejo con los muertos en lo cual particularmente creo muchísimo", comparte Manuel.

"Creo que nuestros muertos nos acompañan y yo todos los días los invoco por los que me antecedieron o se fueron en el tránsito de mi vida. Me gusta una condición donde la muerte es parte de la vida, no de un 'se acabó acá' sino un 'se transformó y ahora es otra cosa como un recuerdo un ruido'".

Como parte de los estrenos del ciclo Horrorama el próximo lunes 25 a las 23:50 horas llegará a Space la cinta "Cacería" y el miércoles 27 a las 23:30 horas "Peaje Mortal".

