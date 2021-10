Siddhartha cree en el destino, pero asegura que su hijo "nació el día que quiso". El cantante se convirtió en padre un día antes del lanzamiento del sencillo que escribió para su primogénito desde febrero de 2020, cuando se descubrió enamorado de la youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, con quien recibió a Mar el pasado 29 de septiembre.

"Fue un buen presagio, es una canción que desde que la hice tenía ese sentimiento, inició siendo un tema que más bien hablaba de mi situación en ese momento con mi pareja y después terminó yéndose al futuro y al resultado de esa relación, surgieron muchas casualidades", contó.

Otra de las casualidades fue que el pequeño nació el Día Internacional de los Mares. Fue un parto natural en agua. A principios de 2021, cuando se enteraron de que su hijo venía en camino, la doctora les dijo que el pronóstico de su llegada era para el 29 de septiembre, pero pensaron que tanta precisión sería imposible.

"Platicamos de su nombre desde hace muchos meses, no sabíamos que existía el Día Internacional de los Mares y él nació el día que quiso, no fue un parto programado en el que escoges un día específico, tampoco creo que lo hubiéramos hecho así, nos enteramos por las redes y yo siempre he tenido este feeling de que hay un buen pedazo de destino en la vida y una parte de libertad que vas cambiando", dijo.

A una semana del nacimiento, el exbaterista de Zoé asegura que está "desvelado, pero feliz" y después de haber pospuesto unos días la promoción de su tema "Paraíso lunar", ahora se alterna entre alegrías.

"Ya estamos superando los primeros días de adaptación y empezamos a tener una mejor rutina diaria, ya salimos por primera vez a la calle, pero la idea es guardarnos este mes para vivirlo muy tranquilos", detalló.

El sencillo formará parte de su sexto álbum de estudio, que salió en pandemia y se liberará en su totalidad a principios de 2022.

"Cada disco ha reflejado un periodo de mi vida, pero siempre han tenido un sentido de ir recorriendo algo, como un viajero que va encontrando una parte de su destino. Ahora es un momento de tranquilidad y bienestar".

Desde mayo comenzó una gira con público presencial por distintas partes de la República, pero se pausó después de que él y su equipo no obtuvieron sus visas para presentarse en lugares como Dallas, Houston y Chicago. A partir de noviembre espera retomarla, primero en Morelia y después con las fechas en el extranjero.

"Fue muy satisfactorio regresar a tocar pero a la vez preocupante porque no tienes certeza de que puedas tocar y nos da pena tener que posponer shows, eso no está en nuestras manos".

