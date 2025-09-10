Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Gente Bien | Aniversario

Torres Morante Abogados celebra 10 años de su fundación

La firma Torres Morante Abogados es un despacho que atiende a empresas y empresarios nacionales e internacionales, la cual se fundó hace 10 años por Jorge Torres y Gustavo Morante

Por: Xochitl Martínez

Francisco Pérez, Melissa Vielmas, Jorge Torres, Don Héctor González Schmal y Gustavo Morante en el décimo aniversario de la firma Torres Morante Abogados. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de septiembre 2025

Enrique de Colsa. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Gustavo Morante. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Gustavo Morante, Javier Arroyo Navarro, Paloma Aramburo, Jorge Torres y Juan José Errejón. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jorge Torres y Ale Echave. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Paulina Ortiz. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Javier Arroyo Navarro, Paloma Aramburo y Juan José Errejón. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Francisco Pérez y Cuy Flores. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Daniela Martínez y Juan Pedro Lambert. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Décimo aniversario de la firma Torres Morante Abogados. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La firma Torres Morante Abogados organizó un gran evento para celebrar su décimo aniversario.

Los anfitriones, Jorge Torres y Gustavo Morante, recibieron a los invitados entre empresarios y clientes actuales, además de la presencia especial de Javier Arroyo, presidente de Farmacias Guadalajara y presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara; y Juan José Errejón Alfaro, presidente del grupo Tierra y Armonía, quienes también participaron en el panel denominado La creatividad como herramienta de negocios.

Después del panel se realizó la presentación en video de la historia y reseña de la firma con testimonios de clientes como Grupo Sesajal, Banco del Bajío, Tierra y Armonía, entre otros, para luego dar paso a las palabras de los socios fundadores Jorge Torres y Gustavo Morante. Para cerrar el discurso de quien fuera su mentor, don Héctor González Schmal.

Asimismo, se anunció a Francisco Pérez Hinojosa como socio de la firma y a Melissa Vielmas como asociada senior.

La firma Torres Morante Abogados es un despacho que atiende a empresas y empresarios nacionales e internacionales, la cual se fundó hace 10 años por Jorge Torres y Gustavo Morante, dos abogados especialistas en prevención y solución de conflictos legales.

A lo largo de estos años se ha posicionado como un aliado estratégico de las empresas nacionales e internacionales que operan en Jalisco, tanto en el ámbito de la representación legal en juicio y arbitraje como en la asesoría de acompañamiento a sus negocios.

Evento: Décimo aniversario de la firma Torres Morante Abogados.

Lugar: The Roof Punto Sao Paulo.

Fecha: 3 de septiembre de 2025.

Invitados: 100.

Patrocinadores: The Lost Explorer Tequila y Mezcal.

Torres Morante Abogados

Página Web: www.torresmorante.mx

Instagram: torresmoranteabogados

