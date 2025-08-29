La saga "Crepúsculo" regresa a los cines, ESTO sabemos

Crepúsculo, una de las sagas que fue todo un fenómeno cultural, marcando a miles de jóvenes amantes del romance y lo sobrenatural, regresa a la pantalla grande más de una década después.

¿Team Edward o team Jacob? El triángulo amoroso que envuelve a Bella, una humana, Edward, un vampiro y Jacob, un lobo, interpretados por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, regresa a los cines durante el mes de octubre. Entérate de los detalles.

Crepúsculo vuelve a la pantalla grande

A través de redes sociales, Lionsgate, la productora de la saga basada en los libros de Stephenie Meyer, confirmó un reestreno de las cinco películas durante el mes de octubre , que promete llenar las salas con viejos y nuevos fanáticos de la saga, listos para revivir la experiencia.

“Las cinco películas. De vuelta en cines. Este octubre. Consigue entradas ahora”, se lee en la publicación.

Aún no se han revelado las fechas exactas en las que reestrenarán las películas, ni tampoco el alcance internacional que tendrá. Sin embargo, este anuncio ha sido suficiente para emocionar a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Lo único que se sabe hasta el día de hoy, es que, en Estados Unidos, las películas estarán disponibles en los cines durante el mes de octubre, perfectas para celebrar el mes de Halloween.

No obstante, se espera que, dada la respuesta del público, este reestreno se extienda a otros países, incluido México.

Mientras tanto, los “Twilighters” ya se están preparando escuchando el soundtrack original de las películas, sacando sus colmillos falsos y volviendo a usar los pupilentes amarillos o rojos, dependiendo de si quieren representar a vampiros “vegetarianos”, o que consumen sangre humana.

AL