La actriz y cantante, Selena Gómez, reveló recientemente que padece de artritis, como consecuencia del lupus, enfermedad que le diagnosticaron en 2013.

A través del podcast Good Hang with Amy Poehler, la también empresaria confesó que la falta de destreza en sus manos, la motivó para diseñar envases accesibles de su marca de maquillaje, Rare Beauty.

“ Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, explicó la intérprete de “Good for you”.

Asimismo, Selena, de 33 años, aseguró que la búsqueda de productos accesibles, es decir, fáciles de abrir, surgió de su experiencia propia. “Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, detalló.

Puedes ver el episodio de podcast aquí:

Rare Beauty, una de las marcas más importantes del momento

Desde su lanzamiento en el año 2020, Rare Beauty se ha posicionado como una de las marcas más reconocidas, no solo por su calidad y variedad en productos, sino también por su propuesta en sus envases, los cuales están pensados en personas con dificultades de movilidad en las manos.

Recientemente, la marca lanzó un perfume con un envase que no necesita extraer una tapa para aplicarlo. “Sé que parece un detalle pequeño, pero en realidad ayuda mucho a cualquier persona de cualquier edad”, destacó Selena Gómez, fundadora de la marga.

Además, indicó que cada producto responde a una necesidad personal: “Hasta nuestra fragancia, el dosificador es muy fácil de usar para mí”.

¿Qué es el lupus y la artritis, enfermedades que padece la cantante?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error a tejidos y órganos sanos del cuerpo , causando inflamación y daño en la piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones y cerebro.

Por su parte, la artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones , las zonas donde se unen dos huesos, y se caracteriza por dolor, rigidez, enrojecimiento e hinchazón.

Debido al lupus, en 2017 Selena Gómez tuvo que someterse a un transplante de riñón. Por si no fuera poco, la actriz y cantante, reveló en 2020 que fue diagnosticada con trastorno bipolar, una condición caracterizada por cambios en el estado de ánimo y la energía.

