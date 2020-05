"Oops! I Did It Again" de Britney Spears cumple 20 años

El segundo álbum de la princesa del pop Britney Spears, “Oops! I Did It Again”, con el que alcanzó el éxito internacional luego de debutar con “Baby One More Time” en 1997, cumple 20 años este sábado 16 de mayo y para celebrar estas dos décadas, la rubia emitió un mensaje en redes sociales.

"Gracias a quien quiera que haya hecho este video… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba”

La cantante de 38 años agradeció a sus fans por enviarle un video conmemorativo de esta producción lanzada en el 2000 que trajo éxitos como “Oops!... I Did It Again”, “Stronger”, “Lucky” y “Don't Let Me Be the Last to Know”, todos tuvieron sus respectivos videoclips que encabezaron las listas musicales de aquel momento como las de la cadena televisiva MTV.

"Gracias a quien quiera que haya hecho este video… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum `Oops´! Fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Este disco superó todas mis expectativas", escribió Spears en redes sociales.

El video subido por la vocalista en sus cuentas oficiales muestra algunos fragmentos de entrevista que brindó durante el tiempo de su lanzamiento donde manifestaba sentirse muy feliz con el resultado pues mostraba una faceta de su carrera más madura.

Este trabajo discográfico recibió críticas positivas así como reseñas por parte de los medios especializados en música pues "Oops! I Did It Again" se trataba de la continuidad del éxito de la artista estadounidense que inició su carrera solista a finales de la década de 1990 con el recordado tema Baby One More Time.

Asimismo el sencillo que da título a su segundo álbum fue durante 15 años el más vendido para la cantante femenina en Estados Unidos y es hasta ahora una de las canciones más conocidas y coreadas por el público.

