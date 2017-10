La 'Metamorfosis' de JNS

Tras su gran éxito con “Déjà Vu, 20 años en vivo” y “90´s Pop Tour”, JNS —Angie, Melissa, Regina y Karla— inicia una nueva etapa al presentar su tan esperado nuevo álbum de estudio “Metamorfosis”, un CD+DVD en el que muestran la fuerza y espectacularidad que las caracteriza.

En entrevista, Karla platica todas las sorpresas que incluyeron en este material: “Llevábamos tiempo esperando este CD, es nuestro primer disco grabado en estudio, los otros dos (‘20 años en vivo’ y ‘90´s Pop Tour’) fueron discos en vivo, entonces es increíble volver con estos 13 temas que elegimos para todos nuestros seguidores y estamos felices de al fin poder compartirlo, y del resultado; estamos en los primeros lugares desde que salió y esto de verdad no tiene precio, estamos muy agradecidas con la gente y lo estamos disfrutando muchísimo”.

“Metamorfosis” cuenta con 10 canciones que ya sonaron en los 90, junto con tres canciones inéditas. “Elegimos temas que en nuestra adolescencia nos marcaron muchísimo, son bastante importantes para nosotras. Para seleccionarlos tuvimos muchísimas pláticas y reuniones con la disquera, con Vovo, con los amigos, así decidimos los temas”. Cabe señalar que los temas inéditos se titulan: “Mejor no regreses”, “Si sabías bien” de Pablo Preciado y Melissa Robles de Matisse, y “Vestida para matar”.

Karla destaca que el disco presenta un gran plus especial para todos los seguidores, material visual, por lo que consta de un CD más un DVD. Incluyeron esto, ya que para la agrupación femenina es prioridad satisfacer y consentir a sus fans, por lo que prestan atención a sus comentarios por redes sociales y otros medios.

“Hay un visual por cada canción, con una atmósfera diferente, no quiero decir una historia porque no es un video como tal. Lucimos diferentes maquillajes, peinados, iluminación; hay momentos en que estamos en la playa, como en la canción ‘Arena y Sol’. Echamos a volar la imaginación y nos dejamos ir. De pronto nos podrán ver con mil glitter en la cara y en el cuerpo; después, con turbantes... Estuvo muy divertido este proceso de crear, porque es algo que nosotras ideamos, y los productores siempre nos apoyan en nuestras locuras”.

Igualmente, incluyeron este material como parte de sus estrategias para mantenerse vigentes, aunque esto es algo que hacen todo el tiempo, pues día a día trabajan para crecer, ser mejores y evolucionar, de aquí surge el nombre del disco: “Marca una metamorfosis importante en nosotras cuatro, no sólo musicalmente, también nosotras cambiamos, evolucionamos; incluso, vocalmente. Y aunque sean canciones de antes, traen sonidos diferentes. Hay armonías, hay canciones donde hay un tono diferente al original con un poquito de sonido urbano”.

PARA FANS

Karla se confiesa

Para el deleite de sus fans, Karla respondió a cuatro preguntas divertidas que nos llevan a conocerla mejor.

— ¿Cuál sería tu superpoder?

—Volar

—Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías?

—Carlota y Maximiliano. Y por supuesto Lady Di, con ella me encantaría ir a cenar.

—¿Cuál es la mayor locura (travesura) que han cometido como grupo?

—Ahorita ya no hacemos tantas travesuras, porque ya estamos más grandes, pero así que recuerde reciente... ¡Desvelamos a nuestro manager! Él es bastante correcto en sus horas de dormir, pero en una reunión después de un show de los “90 Pop Tour” no lo dejamos ir, lo seguíamos hasta al baño para que no se escabullera a su cuarto (risas), no permitimos que se fuera, se desveló, y al final, fue una de las mejores noches.

—¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?

—Futuro. Definitivamente. Me encantaría ver cómo sería, iría más que nada por curiosidad, para ver cómo estaré en unos años, con quién, si tendré hijos... Qué estaré haciendo.