Julión Álvarez, entre la paternidad y el norteño

A raíz de los conflictos legales que enfrenta en Estados Unidos tras ser investigado por el Departamento del Tesoro, Julión Álvarez ha vuelto a sus orígenes, cuando iniciaba en la música: desde cero, aprendiendo a encontrar nuevas maneras de conectar con el público, puesto que aún hay problemáticas por resolverse, por ejemplo, que su música no se ha liberado en plataformas digitales, pero el boca a boca es eficaz y el cariño de la gente sigue indeleble, hecho que le ha permitido gozar de entradas agotadas para los conciertos que ofrecerá hoy y mañana en el Auditorio Telmex.

El músico detalla: “Esto ha significado el recordar que esto es un estironcito y valorar mucho las herramientas que tenemos, y eso va para todos los artistas, porque de repente no valoramos lo que se tiene y las facilidades que hay, cosa que ahorita Julión Álvarez y su Norteño Banda no tenemos, nos tocó vivirlo y seguimos caminando, nos sentimos afortunados”.

Cabe señalar que durante sus presentaciones, Julión reparte un compilado de los sencillos que ha estado promoviendo en sus shows durante este año, el material lleva por nombre “Este soy yo”, precisamente para que sus fans lo tengan presente con su música, ya que actualmente no puede tener sus canciones en plataformas de manera comercial.

Así mismo, los conflictos legales que tiene en Estados Unidos continúan en proceso, mientras que él aporta la información que se le solicite: “Aquí en México existe un procedimiento con plazos que gracias a Dios fue favorable, en Estados Unidos no hay plazos, nos siguen mandando cuestionarios y nosotros seguimos aportando información acerca de las propiedades y de todo lo que tenga que ver con lo que hizo Julio César Montelongo y sus empresas”.

Además, el cantante explica que “no me gustaría tener una fecha (para el procedimiento legal en EU) porque a lo mejor sería desesperante así, estamos esperando el día que me digan ‘libre, libre’ y aprovechar todo lo que hemos trabajado, seguimos produciendo, organizando y aprendiendo un poquito de las situaciones para que el día que se nos libere seamos un equipo de trabajo muy formal, muy completo y muy fuerte”.

Por el lado personal, Julión Álvarez comparte un poco sobre su familia, ya que se encuentra muy contento con la noticia de que será papá por segunda ocasión. El cantante tiene una hija, María Isabel, la cual nació en el año 2018 cuando el músico tenía 35 años de edad.

Estará en las Fiestas de Octubre

Julión adelantó que será parte de la próxima edición de las Fiestas de Octubre, pero en esta ocasión en el Auditorio Benito Juárez, ya que esta vez no hará un mega palenque al interior del inmueble como la vez anterior, se adaptará al programa y las cuestiones técnicas que tiene el recinto para él y los demás artistas. Él estaría en el último fin de semana de las Fiestas, pero no le tocaría cerrar, puntualizó.

Dos conciertos únicos

Por otro lado, promete que sus dos conciertos en el Telmex durarán más de dos horas cada uno, para que en promedio cante más de 50 temas, aunque en esta ocasión no habrá mariachi, pues se concentrará en sus orígenes, así que resonará el norteño banda. Y si llegan colegas a presenciar el show, le dará gusto recibirlos, pero prevé que no haya invitados en el escenario, pues su equipo le ha pedido que se concentre en su espectáculo, que si bien no lleva un guion y todo se va desarrollando conforme lo dicte la velada, prefiere tener ese momento único con su público.

Igualmente, agrega que existía la posibilidad de abrir una tercera fecha en Guadalajara; sin embargo, él prefirió quedarse con el éxito de sus dos fechas agotadas; pero no descarta tener un show en el Estadio Tres de Marzo en un futuro próximo, pues ya ha tenido la experiencia de un foro más grande, como la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

¡Asiste!

Julión Álvarez y su Norteño Banda. Hoy y mañana a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos de 500 a dos mil 800 pesos.