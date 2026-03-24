El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado de nueva cuenta el " Programa de Regularización Fiscal 2025 " esquema mediante el cual se puede acceder a la condonación de recargos, multas y gastos de ejecución, mediante el cual busca ofrecer un respiro a los contribuyentes que enfrentan adeudos fiscales pendientes.

Así lo consideró Humberto Barragán Contreras, contador y académico de la Universidad Panamericana (UP), quien destacó las bondades del programa de incentivos para regularizar deudas ante el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), especialmente en contextos donde el flujo de pagos a las autoridades fiscales se vio retrasado.

En este sentido, el académico de la UP consideró que la medida actual permite a personas físicas y morales regularizar su situación fiscal con beneficios que antes estaban limitados a contribuyentes con ingresos menores.

" Es un beneficio muy bueno, una muy buena opción para quienes tienen créditos fiscales o adeudos de largo plazo y que, en ocasiones llega a ser difícil saldarlos . La autoridad dice, ‘bueno, yo no estoy recaudado ni estoy teniendo flujo ¿qué es lo que está pasando? Y así, para cumplir con el presupuesto, el gobierno federal apuesta por este tipo de estímulos que benefician directamente a los contribuyentes", explicó Barragán Contreras.

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El especialista detalló cómo se calculan los recargos y multas que podrían ser condonados. Los impuestos pendientes se actualizan conforme a la inflación y sobre ellos se aplican recargos mensuales, que este año alcanzan el 2 % del saldo adeudado. Además, la autoridad puede imponer multas de entre 50 y 100 % de la contribución omitida.

"La autoridad tiene derecho a poner multas de entre el 50-100 % de la contribución omitida. Entonces, creo que es algo muy bueno el que se puede regularizar con este tipo de descuentos [...] Recomiendo que la gente que tenga un problema de estos adeudos la pueda tomar [la opción] ", señaló.

Entre los beneficiarios, Barragán Contreras mencionó que el programa amplía ahora los límites de ingreso hasta 300 millones de pesos anuales, aplicable a adeudos del 2024 hacia atrás. Esto incluye a contribuyentes que aún no tienen un crédito firme determinado por la autoridad, pero que desean autocorregirse para evitar problemas futuros, explicó.

"Entonces pudiera autocorregirte y solicitar esta condonación de los recargos, la multa y, en su caso, si hubiera gastos de ejecución", añadió el académico.

Para saber si la persona contribuyente puede acceder a este beneficio, el especialista recomendó consultar con una persona contadora de confianza para evaluar si le conviene o no realizar la solicitud de condonación, considerando que no se puede repetir un beneficio si ya se solicitó bajo decretos anteriores.

También detalló los plazos: la solicitud debe presentarse antes del 31 de octubre y el pago total o parcial debe realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de fraccionar hasta seis parcialidades .

"La idea es que los impuestos no te quiten el sueño porque, en ocasiones, no es que los contribuyentes hubieran querido dejar de pagar de forma ventajosa, sino que simplemente tuvieron complicaciones para hacerlo; quizá los recursos que tenían los destinaron a pagar otros impuestos, o pagar la nómina de sus empleados, o simplemente pagar la renta. Muchas veces ponen esas prioridades por delante y pagan primero eso, y ya después dejan los pagos al SAT, entonces el gobierno entiende que están en esa situación y por eso impulsa este tipo de estímulos", explicó.

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Aunque no es posible conocer los montos que han sido condonados en años anteriores mediante este programa, como tampoco es público el número de contribuyentes beneficiados, el especialista insistió en que, con este programa, tanto contribuyentes como autoridades, buscan un equilibrio entre cumplimiento fiscal y viabilidad económica, favoreciendo la regularización y la tranquilidad financiera.

Claves del Programa de Regularización Fiscal 2025

Beneficio principal

Disminución de hasta 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución; se paga únicamente el monto de la contribución, cuotas compensatorias y aprovechamientos.

Sujetos beneficiados

Personas físicas y morales con ingresos totales en 2024 de hasta 300 millones de pesos.

Adeudos aplicables

Incluye créditos fiscales firmes, adeudos autodeterminados, recargos, gastos de ejecución y multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Exclusiones

No aplica a contribuyentes con ingresos superiores a 300 millones de pesos, multas no fiscales, créditos cobrados por autoridades externas (excepto ANAM), ni quienes tengan medios de defensa pendientes o sentencias por delitos fiscales.

Plazos de solicitud

La solicitud se puede presentar del 1 de enero al 31 de octubre de 2026.

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Plazo de pago

El pago total debe realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026; se permite el pago en parcialidades según el adeudo.

Cómo solicitar

Se puede presentar la solicitud en línea a través del Portal del SAT (sat.gob.mx) o acudir a oficinas del SAT; solo se necesita RFC y contraseña para el trámite digital.

Gastos de ejecución

Se refiere al 2 % del crédito fiscal por cada diligencia de cobro y gastos extraordinarios realizados por la autoridad durante el procedimiento administrativo de ejecución.

Flexibilidad de pago

Dependiendo del adeudo, los contribuyentes pueden solicitar fraccionamiento en varias parcialidades, asegurando que la última se pague antes del 31 de diciembre de 2026.

Fundamento legal

Basado en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y reglas específicas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

¿Cómo presentar la solicitud del beneficio frente al SAT?

Para presentar tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.

Si lo haces a través del Portal:

Ingresa a sat.gob.mx

Envía tu escrito libre desde Mi portal, sólo necesitas RFC y contraseña

Recibe respuesta y paga en los plazos establecidos

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Para mayor información, consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html

Prodecon, un aliado en la regularización fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece a las y los contribuyentes un acompañamiento clave cuando se enfrentan a situaciones en las que deban regularizarse , mediante asesorías gratuitas y especializadas que permiten entender el contexto de cada persona y conocer así los estímulos disponibles, las reducciones de recargos y la condonación parcial o total de multas, así como los requisitos y plazos a los que pueden recurrir para regularizarse. Esto evita errores que puedan generar sanciones adicionales y garantiza que los beneficios se apliquen de manera efectiva.

Además de la orientación, Prodecon brinda representación y defensa frente al SAT. Si surgen conflictos, dudas sobre la aplicación de un estímulo o se determina un adeudo incorrecto, la institución puede intervenir para presentar recursos administrativos, impugnar resoluciones y negociar facilidades de pago en nombre del contribuyente.

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Por último, Prodecon también actúa como canal de queja y recomendación: si un contribuyente considera que un estímulo no se aplicó correctamente o que hubo irregularidades, puede presentar su caso ante la procuraduría, que emitirá recomendaciones para garantizar la protección de sus derechos. Así, la institución no solo asesora y defiende, sino que también asegura que los programas de regularización sean efectivos y justos para quienes buscan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Contacta a Prodecon

Si tienes dudas o requieres orientación en materia de tu situación fiscal ante el SAT, o requieres acompañamiento en relación a la presentación de la solicitud o de los requisitos para gozar del estímulo para aplicar el Programa de Regularización Fiscal 2026, puedes contactar a la Prodecon para acceder a servicios gratuitos de asesoría remota, que están a disposición de las y los contribuyentes en el correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, o vía telefónica llamando al 55 1205 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 Lada sin costo en el interior del País. Si te encuentras en el extranjero puedes llamar al (+52) 55 1205 9000.

Las personas también pueden acceder al chat en línea ingresando a la liga https://www.prodecon.gob.mx/. También puedes obtener esta orientación mediante una Asesoría Personalizada solicitando cita en https://citas.prodecon.gob.mx/ o bien contactando a las delegaciones, que se pueden consultar en https://www.prodecon.gob.mx/home-prodecon/delegaciones/.

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