SAT: ¿Cuánto dinero en efectivo se puede tener en casa sin que te multen ni investiguen?

En México, guardar dinero en efectivo en el hogar no es ilegal, sin embargo, existen límites y reglas claras para evitar revisiones fiscales. Las personas que prefieren ahorrar fuera del sistema bancario deben conocer los topes establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Ley Antilavado, cuyo objetivo es prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con criterios oficiales vigentes en 2026, el umbral de referencia es de 941,412.75 pesos, cifra calculada con base en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) , que este año es de 117.31 pesos. Este monto no implica una prohibición para tener más dinero en casa, pero sí marca el límite a partir del cual el uso de efectivo puede generar cuestionamientos sobre su origen, especialmente si se emplea en operaciones relevantes.

Es importante precisar que el control del SAT se centra en las transacciones en efectivo, no en la mera posesión del dinero. El riesgo surge cuando se utilizan cantidades elevadas para realizar compras o pagos sin respaldo bancario ni documentación fiscal.

Límites para compras de contado en efectivo

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fija topes específicos según el tipo de operación:

Compra-venta de inmuebles: hasta 941,417.75 pesos

Adquisición de vehículos: hasta 376,565.10 pesos

Joyería, metales preciosos, relojes y obras de arte: hasta 376,565.10 pesos

Servicios de blindaje: hasta 376,565.10 pesos

Cualquier operación que supere estos montos debe realizarse mediante el sistema financiero y quedar debidamente registrada ante la autoridad fiscal . De no hacerlo, el SAT, junto con otras instancias como la Fiscalía General de la República, puede iniciar investigaciones, ordenar aseguramientos e incluso retener bienes.

Tener efectivo en casa es legal, pero usarlo sin control ni justificación más allá de los límites establecidos puede derivar en consecuencias fiscales y legales. Conocer estos parámetros es clave para evitar riesgos innecesarios.

SV