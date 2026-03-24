Amnistía Internacional cuestionó la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de retirar la autorización para recibir donativos a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, al advertir que la medida afecta directamente su capacidad de operación. La postura surge luego de que se diera a conocer que más de 100 asociaciones perdieron este estatus y otras 13 fueron dadas de baja por no cumplir con los requisitos establecidos.

A través de su cuenta de X, la organización señaló que esta determinación implica una reducción de recursos para actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a la violencia de género y protección de territorios indígenas. También planteó que el debate no debe centrarse en control o libertad, sino en el papel que desempeñan estas organizaciones en la vigilancia del poder.

Amnistía Internacional advirtió que en América se observa una tendencia creciente hacia la implementación de “leyes anti-ONG”, que bajo el argumento de promover la transparencia buscan, según dijo, limitar y debilitar a la sociedad civil.

La organización sostuvo que estas agrupaciones cumplen funciones esenciales como documentar abusos, acompañar a víctimas, exigir justicia y vigilar procesos públicos, por lo que restringir su trabajo impacta al conjunto de la sociedad. Además, consideró que existe una exigencia desproporcionada hacia estas entidades frente a instituciones públicas que, señaló, no siempre transparentan el uso de recursos.

Finalmente, hizo un llamado a establecer reglas claras que permitan garantizar la transparencia sin afectar el funcionamiento de las organizaciones.

CT