El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presenció una fuerte lluvia ayer lunes, un fenómeno extraño para la imagen que existe en la mayoría sobre la primavera. Hoy, algunas regiones de Jalisco presentarán de nueva cuenta precipitaciones, pero la pregunta es si se esperan más para la ciudad y cuándo sucederían esta semana. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro este día cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán; sin lluvia en Nayarit . Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y rachas de hasta 35 km/h en Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) prevé para este martes en Guadalajara soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente cálido en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Probabilidad de lluvias durante la tarde . La temperatura máxima esperada oscilará entre los 28-31 °C y la mínima entre 12-15 °C.

Lluvia y temperatura para Guadalajara esta semana

Martes 2% de probabilidad de lluvia 30 – 12 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 31 – 12 °C Jueves 2% de probabilidad de lluvia 31 – 12 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 31 – 13 °C Sábado 24% de probabilidad de lluvia 29 – 12 °C Domingo 36% de probabilidad de lluvia 26 – 12 °C

Hasta ahora, el pronóstico del clima apunta a que las lluvias volverán a presentarse en Guadalajara a partir del sábado y domingo de esta semana. Para este martes, dicha probabilidad es baja . Las condiciones pueden variar conforme avancen los días.

¿Cómo viene el clima a nivel nacional?

El paso del frente frío número 40 por el Golfo de México, en compañía de la masa de aire frío que lo impulsa, ocasionará en el sur, sureste y península de Yucatán lluvias para el día de hoy, así como rachas de viento fuertes.

Del mismo modo, estados del centro de México y el occidente presentarán lluvias dispersas y chubascos en zonas montañosas.

Jalisco con sol y nubes a cielo parcialmente cubierto favorecerá la probabilidad de lluvias dispersas en las diferentes regiones del estado por la tarde y hacia la noche, así como chubascos puntuales en zonas montañosas . Del mismo modo, rachas de viento significativas por la tarde.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA